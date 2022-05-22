Більшість білоруських військових не мають жодного бажання воювати проти України. Вони розуміють, що це вірна загибель, тож не збираються робити активних кроків у цьому напрямку.

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Поховання військових, які воювали проти України

Деяким білоруським військовим таки захотілося додати адреналіну у своє життя. Вони підписали контракти російськими приватними військовими компаніями та поїхали воювати проти України.

Як стало відомо українським розвідникам, у кількох білоруських населених пунктах вже відбулися поховання таких персонажів. Солдата-контрактника поховали у місті Мар’їна гірка Мінської області, а в Осиповичах ховали ще одного солдата та відставного офіцера.

Розвідники повідомляють, що практика підписання контрактів з російськими ПВК у білоруській армії доволі рідкісна. Агітація чи пропагандистські заходи у військових частинах не проводяться. Лише поодинокі солдати у погоні за грошима йдуть воювати проти України. Втім, як тільки збільшилась кількість новин про ліквідованих та зниклих безвісти, кількість охочих повоювати проти України різко впала.

Війна Росії проти України: коротко про останні події

Російські окупанти продовжують обстрілювати прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей. На Чернігівщині сьогодні вже зафіксували 6 "прильотів" ворожих снарядів. Втрат особового складу та техніки внаслідок ворожого вогню у ЗСУ немає.

Польща надала Україні військову допомогу на 2 мільярди доларів. Зокрема, наша армія отримала танки, засоби ППО, БТРи, амуніцію та інше озброєння.

Російські окупанти продовжують проводити депортацію українців з Маріуполя, також вони вивозять на територію Росії українських дітей. Вчора, 21 травня, росіяни здійснили незаконне вивезення 313 людей. Також відомо, що окупанти проводять "фільтраційні" заходи, під час яких незаконно допитують українців та знущаються з мирних людей. Окрім того, у Маріуполі окупанти знімають пропагандистські ролики та намагаються сховати наслідки скоєних злочинів.

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