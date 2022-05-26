За повідомленнями пропагандистського місцевого ЗМІ "Белта", в Білорусі вже є західне та північно-західне оперативне командування. Лукашенко наказав створити ще одне на півдні Білорусі, яке межуватиме з Україною.

Варто зауважити! Це не означає, що Білорусь вже негайно нападає на територію України. Але вони розташують частину власних військ біля кордону.

Лукашенко розповідає маячню про загрози

Самопроголошений президент Білорусі бачить загрози від Литви, Латвії, Польщі, а тепер – через бойові дії в Україні. Саме через це він нібито вирішив створити нове оперативне командування: туди зараз відправляють частину військ з інших напрямків.

Лукашенко заявив також, що білоруські військові "змушені швидко, на ходу відпрацьовувати захист цих рубежів (Півдня Білорусі, – 24 канал).