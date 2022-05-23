Новини з цього напрямку повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України. Білоруська армія активізувалась.

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Додаткові підрозділи на кордоні

У Генштабі повідомили на ранок 23 травня, що на Волинському та Поліському напрямках збройні сили Білорусі ведуть посилену розвідку.

Також білоруська армія розгортає додаткові підрозділи у прикордонних районах Гомельської області.

При цьому не варто забувати, що в Україну з білоруських аеродромів випускали ракети. Загроза ракетно-авіаційних ударів звідти досі нікуди не зникла, вона залишається. Тому українців вкотре закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Адже ракети ворога можуть бути випущені з багатьох напрямків.

Ситуація на білоруському кордоні

Нещодавно очевидці зняли на відео колони військової техніки на дорогах Білорусі. Одна з них рушала до кордону з Україною, інша – з Литвою. Були припущення, що це реакція Білорусі на навчання НАТО, які тривали неподалік. Водночас в нашому Генштабі заявляли, що очікують на провокації у прикордонних з Білоруссю районах. При цьому, завжди попереджають, що досі є загроза ракетно-бомбових ударів з території цієї країни.

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко як завжди відзначався надто амбіційним заявами. Він захотів до кінця року виготовляти в Білорусі "Іскандери". Вже звісно попросив Путіна про допомогу в цьому питанні. У Білорусі навіть хвалилися, що нібито вони вже почали створювати такі ракети, однак росіяни допоможуть довести їх до ладу. 22 травня Лукашенко зустрічався з Путіним.

Україні трохи допомагають білоруські партизани. Нещодавно вони повідомляли, що вперше за два місяці помітили рух російських "Іскандерів" в напрямку українського кордону. Варто зазначити, що більшість своїх сил Росія з Білорусі вже вивела, але певна частина військових та їхня техніка ще перебувають на території цієї країни.

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