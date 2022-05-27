Також у Міністерстві оборони України не відкидають, що білорусів можуть залучити до війни проти України. Про це повідомив речник відомства Олександр Мотузяник під час брифінгу в "Медіацентрі Україна – Укрінформ", передає 24 канал.

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Зберігається загроза завдання росіянами з території Білорусі ракетних ударів по критичних об'єктах цивільної інфраструктури в Україні,

– зазначив він.

Як він пояснив, усе тому, що спостерігають переміщення ракет типу "Іскандер-М" з району Осиповичів, що у Могилевській області, до прикордонних районів Брестської області Білорусі.

Готують резервістів

Крім цього, як зазначили в українській розвідці, на деяких військових полігонах Воронезької області Росії проводять підготовку резервістів для мотострілецьких, танкових та артилерійських підрозділів. Загальна їхня кількість – до 1,5 тисячі солдатів.

"Не виключено, що після завершення цієї тритижневої підготовки зазначений особовий склад може бути залучений до ведення бойових дій в Україні", – наголосили в Міноборони.

Додамо, що 23 травня Генштаб ЗСУ повідомляв, що збройні сили Білорусі ведуть активну розвідку зі своєї території на Волинському та Поліському напрямках. Також вони розгорнули додаткові підрозділи в прикордонних районах Гомельської області.

Чи чекати загрози з боку Білорусі

Таку тезу відкидати не варто. Утім, зазвичай аналітики схиляються до думки, що Лукашенко не буде атакувати Україну, адже це може стати для нього "смертним вироком".

Тим паче, що серед білоруських військових ця ідея не є популярною. Існують думки, що такими "брязканнями зброї" Лукашенко просто хоче відтягнути частину підрозділів ЗСУ на Північ України.

Разом з тим білоруський диктатор наказав створити оперативне командування на кордоні з Україною. Самопроголошений президент Білорусі нібито бачить загрози від Литви, Латвії, Польщі, а тепер – через бойові дії в Україні. Саме тому він нібито вирішив створити нове оперативне командування: туди зараз відправляють частину військ з інших напрямків.

Експерти ж запевняють, що Білорусь дійсно боїться, що Україна на неї нападе. Увага! Це не означає, що Білорусь вже негайно нападає на територію України. Але вони розташують частину власних військ біля кордону.

Михайло Подоляк розповів, що Україна контролює ситуацію на кордоні з Білоруссю. Зокрема українська влада пояснила, що розуміє також мотиви Лукашенка та бажання Москви.

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