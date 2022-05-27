Також у Міністерстві оборони України не відкидають, що білорусів можуть залучити до війни проти України. Про це повідомив речник відомства Олександр Мотузяник під час брифінгу в "Медіацентрі Україна – Укрінформ", передає 24 канал.
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Зберігається загроза завдання росіянами з території Білорусі ракетних ударів по критичних об'єктах цивільної інфраструктури в Україні,
– зазначив він.
Як він пояснив, усе тому, що спостерігають переміщення ракет типу "Іскандер-М" з району Осиповичів, що у Могилевській області, до прикордонних районів Брестської області Білорусі.
Готують резервістів
Крім цього, як зазначили в українській розвідці, на деяких військових полігонах Воронезької області Росії проводять підготовку резервістів для мотострілецьких, танкових та артилерійських підрозділів. Загальна їхня кількість – до 1,5 тисячі солдатів.
"Не виключено, що після завершення цієї тритижневої підготовки зазначений особовий склад може бути залучений до ведення бойових дій в Україні", – наголосили в Міноборони.
Додамо, що 23 травня Генштаб ЗСУ повідомляв, що збройні сили Білорусі ведуть активну розвідку зі своєї території на Волинському та Поліському напрямках. Також вони розгорнули додаткові підрозділи в прикордонних районах Гомельської області.
Чи чекати загрози з боку Білорусі
- Таку тезу відкидати не варто. Утім, зазвичай аналітики схиляються до думки, що Лукашенко не буде атакувати Україну, адже це може стати для нього "смертним вироком".
- Тим паче, що серед білоруських військових ця ідея не є популярною. Існують думки, що такими "брязканнями зброї" Лукашенко просто хоче відтягнути частину підрозділів ЗСУ на Північ України.
- Разом з тим білоруський диктатор наказав створити оперативне командування на кордоні з Україною. Самопроголошений президент Білорусі нібито бачить загрози від Литви, Латвії, Польщі, а тепер – через бойові дії в Україні. Саме тому він нібито вирішив створити нове оперативне командування: туди зараз відправляють частину військ з інших напрямків.
- Експерти ж запевняють, що Білорусь дійсно боїться, що Україна на неї нападе.
- Михайло Подоляк розповів, що Україна контролює ситуацію на кордоні з Білоруссю. Зокрема українська влада пояснила, що розуміє також мотиви Лукашенка та бажання Москви.
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