Відповідну інформацію повідомив радник глави Офісу Президента повідомив в ефірі каналу "Рада" 26 травня. Зокрема це трапилось після заяви Лукашенка створити оперативне командування на кордоні з Україною.

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Подоляк розповів, яка ситуація на кордоні з Білоруссю

Михайло Подоляк пояснив, що Україна має комунікацію з Білоруссю, також постійно працює розвідка та діють спеціальні суб'єкти, які займаються оцінкою становища, яке є на кордоні.

Ми абсолютно точно контролюємо ситуацію на білорусько-українському кордоні. І прекрасно розуміємо всі мотиви, які спонукають пана Лукашенка до цих заяв,

– пояснив Подоляк.

Додав також, що подібні заяви є типовими для нинішнього білоруського керівництва. Мовляв, воно як собака на сіні – одночасно й хоче й не хоче, одночасно може й не може.

Росія прагне залучити у війну країни ОДКБ

Радник Андрія Єрмака пояснив, що після зустрічі в Сочі дуже було потрібно показати "єдність" в межах так званої союзної держави "Росія – Білорусь", тому Лукашенко був у Путіна.

"Я розумію, що Росія професійно працює на території України, професійно воює. Тому вона спонукає країни ОДКБ і найперше Білорусь до більш активних дій. Їй своїх сил та резервів не вистачає, тому вони хочуть задіяти будь-які інші збройні сили інших країн", – розповів Михайло Подоляк.

Також він пояснив, що проти такої великої та потужної держави як Україна мають воювати певно з десяток країн, яких може запросити Росія. А потім сказати, нібито, подивіться, яка в нас потужна армія – мовляв, ми з Україною справились, завдяки "гарній" команді.

Подоляк додав, що Лукашенко за 20 років звик до таких постійних заяв.

Я вважаю, що для білоруської армії самовбивчо зайти на територію України. Я розумію, що вони сьогодні можуть використати крилаті ракети, це ж основна зброя Росії – вони воюють дистанційно,

– пояснив радник глави Офісу Президента.

Додав, – якщо Лукашенко віддасть такий наказ, то його "карколомна кар'єра" диктатора закінчиться для нього дуже й дуже неочікувано.

Що цьому передувало

26 травня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про створення оперативного командування на кордоні з Україною. Їхні військові нібито вже відпрацьовують захист своїх територій.

Адже Лукашенко знову говорить нісенітниці про те, що нібито він бачить "загрози" через війну в Україні. Нібито саме тому білоруські військові "змушені швидко, на ходу відпрацьовувати захист" Півдня Білорусі.

26 травня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр прокоментувала їхні військові навчання та заявила, що загроза з території Білорусі залишається. Адже Москва з першого дня повномасштабного нападу використовує територію Білорусі для ведення агресивних дій.

Російський публіцист Андрій Піонтковський пояснював, що Лукашенко під страхом розстрілу відмовляється вводити війська в Україну. Робить це не тому, що нібито "друг українського народу", а через розуміння того, що це військо негайно стане білоруським національним легіоном та піде скидати його.

Окрім того, в Білорусі діють партизани. Наприклад, у березні цього року вони зупиняли російські потяги та псували техніку окупантів.

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