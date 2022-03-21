Про це у своєму твітері розповів радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Франак Вячорка. Він підкреслив, що місцеві партизани намагаються всіляко обмежити рух білоруських військових до території України.

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Зупиняють потяги та нищать ворожу техніку

Білорусь – земля партизанів. Наші герої зупиняють російські потяги, псують російську техніку, роздають листівки, щоб не допустити білоруських військ в Україну,

– написав він.

Франак Вячорка також додав до публікації карту Білорусі "Залізничний опір-2022". На ній можна побачити результати успішних партизанських дій місцевого населення.



Так виглядає карта Білорусі "Залізничний опір-2022" / твітер Франка Вячорки

Крім того, радник Світлани Тихановської додав, що російська фабрика тролів активізувалася у коментарях в Instagram і Facebook. Її мета зараз – посіяти ненависть між білорусами й українцями.

За допомогою відповідних публікацій, переконаний він, росіяни буквально намагаються втягнути Білорусь у "свою криваву бійню проти братньої України".

Україна переможе, Білорусь також буде звільнена!,

– наголосив він.

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