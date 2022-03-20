Про це заявив білоруський доброволець Вадим Прокоп'єв в ефірі 24 каналу. Якщо вторгнення таки відбудеться, то це може бути або обманним маневром з боку Кремля, або спробою перенести бойові дії на територію Білорусі.

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За словами Прокоп'єва, на білоруських строковиків можна не дуже зважати, адже це – абсолютно демотивовані люди, які намагатимуться втекти ще у Білорусі.

Однак є ще сили спеціальних операцій, які складаються з орієнтовно 5 тисяч боєздатних людей. Їх можна умовно поділити навпіл на "промитих русским міром" неосвічених людей, які підтримують режим Олександра Лукашенка, та на зовсім немотивованих.

Чекайте велику кількість полонених. Я не думаю, що операція з просування в глибину на 300 кілометрів, а це відстань до Львова, можлива силами наполовину мотивованих сил спеціальних операцій,

– зазначив доброволець.

Прокоп'єв додав, що у разі вторгнення варто "якісно" зустріти "промитих" білоруських військових, аби одразу покласти цьому кінець.

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