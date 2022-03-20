Відповідну інформацію Олексій Данілов оприлюднив ввечері 20 березня. Тобто на 25 день війни, яку Росія почала проти України.
Зауважте Загроза наступу з Білорусі на Волинському напрямку – висока
ЗСУ знищуватимуть всіх військових Білорусі, які нападуть на нас
Українські захисники знищуватимуть усіх солдатів армії Білорусі, які перетинають кордон із Україною,
– пообіцяв Данілов.
Ба більше, секретар Ради національної безпеки і оборони України пояснив, що:
- "якщо хоча б один білоруський солдат перетне кордон з Україною, його буде знищено;
- білоруському народу це точно не потрібне (мовиться про напад на Україну – 24 канал);
- це потрібно лише Путіну".
Розвернуться і підуть на Мінськ, – Вячорка про ймовірність вступу військ Білорусі у війну – дивіться відео