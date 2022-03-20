Соответствующую информацию Алексей Данилов обнародовал вечером 20 марта – на 25-й день войны, которую Россия начала против Украины.
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ВСУ будут уничтожать всех военных Беларуси, которые нападут на нас
Украинские защитники будут уничтожать всех солдат армии Беларуси, пересекающих границу с Украиной,
– пообещал Данилов.
Более того, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины пояснил, что:
- "если хотя бы один белорусский солдат пересечет границу с Украиной, он будет уничтожен;
- белорусскому народу это точно не нужно (говорится о нападении на Украину – 24 канала);
- это нужно только Путину".
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