Соответствующую информацию Алексей Данилов обнародовал вечером 20 марта – на 25-й день войны, которую Россия начала против Украины.

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ВСУ будут уничтожать всех военных Беларуси, которые нападут на нас

Украинские защитники будут уничтожать всех солдат армии Беларуси, пересекающих границу с Украиной,

– пообещал Данилов.

Более того, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины пояснил, что:

"если хотя бы один белорусский солдат пересечет границу с Украиной, он будет уничтожен;

белорусскому народу это точно не нужно (говорится о нападении на Украину – 24 канала);

это нужно только Путину".