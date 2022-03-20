Силы обороны Украины готовы давать отпор захватчикам. Украинские герои не оставляют врагу никаких шансов.

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Угроза наступления из Беларуси на Волынском направлении высокая. Силы обороны Украины готовы к отпору,

– говорится в сообщении.

Лукашенко втягивает Беларусь в войну

По данным Генштаба ВСУ, сами белорусы не слишком хотят воевать с украинцами. Один из чиновников сил специальных операций даже заявлял, что спецназовцы вооруженных сил страны не будут принимать участия в войне против Украины.

Франтишек Вячорка – белорусский журналист предположил, что в белорусской армии происходит саботаж. Он отметил, что белорусы готовы к смене власти и хотят этого.

Тем временем самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявлял, что якобы "не собирается" участвовать в войне против Украины на стороне России. В то же время во время встречи с Владимиром Путиным нес бред, что Украина якобы планировала напасть на Беларусь.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что Путин шантажирует Лукашенко, взял его "в оборот" и крепко держит.

Беларусь фактически уже втянута в войну

По данным украинской разведки белорусы привлечены к бомбардировкам Украины. Также с территории Беларуси в Украину летели вражеские истребители. Кроме того, парламент страны разрешил разместить на своей территории два новых российских военных объекта.

Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская по состоянию на 17 марта призвала ООН признать Беларусь временно оккупированным государством.

Обращение белорусов, приехавших защищать Украину: смотрите видео