Участие Беларуси в войне

Сказал, что не видит в этом нужды и, в конце концов, его туда "не зовут". Об этом заявил Лукашенко на встрече с военными.

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Еще раз хочу подчеркнуть: мы не собираемся ввязываться в эту "операцию", которую Россия проводит в Украине. Ну, подумайте, что мы можем добавить там России?,

– сказал Лукашенко.

Он заверил, что в России "достаточно" личного состава. И даже отметил, что не может ничего дать оккупантами, даже оружия, потому что сами его закупают в Российской Федерации.

"Поэтому нам там нечего делать. И нас туда не зовут", – добавил так называемый глава государства.

По Беларуси ударили ракетой

Лукашенко также заявил, что по стране ударили ракетой "Точка-У". Однако не уточнил, откуда и кто это сделал. Но заверил, что они с россиянами перехватили и уничтожили ее над Припятью еще 2 дня назад.

Почему молчали? Потому что "разбирались, что там происходит".

"Они что, одной ракетой хотят разбомбить Беларусь? Да не получится. Эта ракета просто не долетит до нас. Но зачем это делается? Чтобы нас задеть и чтобы мы начали отвечать. Но мы не такие простачки. Мы если ответим, то ответим уже прилично. Что почувствуют все. Пока терпим…", – добавил прихвостень Путина.

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Что было на самом деле

Накануне командование Воздушных сил заявляло, что именно российские самолеты развернулись над Украиной, после чего нанесли удар по территории Беларуси.

Украинские ПВО сбили ракету, выпущенную с территории Белоруссии по Киеву.