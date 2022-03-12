Такое мнение в эфире 24 канала высказала Анна Красулина – пресс-секретарь белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской. По ее словам, этот процесс уже необратим.

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Спикер Тихановской: Вопрос только в том, как быстро

Помощница Тихановской отметила, что ликвидация самопровозглашенного президента Беларуси будет. Якобы это дело уже очевидное.

Его единственное желание – оттянуть свой конец,

– подчеркнула она.

Красулина подчеркнула, что стоит следить за этим процессом и узнать, как именно произойдет эта ликвидация. "Вопрос только в том, с какой стороны и как быстро", – объяснила пресс-секретарь Тихановской, не исключая ликвидацию Лукашенко как со стороны Кремля, так и от совсем других сторон.

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Все чаще распространяется информация о возможном вторжении Беларуси в Украину. Якобы белорусские военные таким образом присоединятся к российским. В частности, уже проходят определенные провокации для оправдания наступления.

К примеру, российские самолеты специально обстреляли с территории Украины село в Беларуси. В ВСУ уже назвали это провокацией России и втягиванием белорусов в войну в Украине, чего они сами не хотят.