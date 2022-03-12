На данный ммоент все понимают, что соседняя Беларусь уже опосредованно является участником войны в Украине, хотя свои войска еще не вводила. К тому же Беларусь сейчас на стороне государства-агрессора – России. Однако остается открытым вопрос, как будут реагировать белорусы на открытую войну против Украины.

Режим Лукашенко станет офшором Путина, – оппозиционер о том, как Россия может смягчить санкции

Белорусы не хотят воевать против Украины

Белорусский оппозиционер Павел Латушко сообщил, что уже есть данные последнего соцопроса агентства Chatham House. По его словам, этот опрос среди городского населения Беларуси показал, что 97% белорусов против участия своей страны в войне с Украиной.

Латушко добавил, что такие настроения распространены среди белорусских военных, и это главный фактор сдерживания для Лукашенко в этой ситуации.

Он понимает все риски и последствия такого решения с точки зрения возможных действий или бездействия вооруженных сил, которые могут перейти на сторону Украины, сложить оружие, сдаться в плен. Или даже в крайней ситуации обернуть оружие против диктатора,

– сказал оппозиционный политик.

Латушко также считает, что этот вопрос имел особую важность во время встречи самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в Кремле со своим российским коллегой-тираном Владимиром Путиным. Добавим, что 11 марта 2022 года россияне устроили циничную провокацию, обстреляв из воздуха одно из белорусских сел.

Важно: Обращение Арестовича к белорусам в связи с российской вооруженной провокацией – смотрите видео