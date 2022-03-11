Два диктатора договорились о поставках Минску современных образцов военной техники. Об этом рассказала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

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Кроме другой чепухи, оба уделили много внимания "развитию военно-промышленного комплекса и обороны Союзного государства".

В частности, договорились о поставках в ближайшее время Россией в Республику Беларусь самых современных образцов военной техники,

– заявила Эйсмонт.

Беларусь пообещала нарастить поставки современной сельскохозяйственной, пассажирской техники и другой машиностроительной продукции.

Обратите внимание! Россия умышленно обстреляла белорусскую деревню, чтобы втянуть в войну еще одну страну.

О чем еще говорили диктаторы

Конечно, говорили и об Украине. Приспешники Путина Лукашенко со своим "хозяином" сошлись на том, что якобы "по желанию украинской стороны так называемый "конфликт" можно решить в любой момент".

Затем они пожаловались друг другу на жесткое давление Запада и США.

На фоне этого они договорились поддерживать друг друга, в частности, в вопросах энергетики.

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