О дате, когда Лукашенко может атаковать Украину, стало известно Центру стратегических коммуникаций и безопасности после первого раунда переговоров Путина и Лукашенко в Москве.

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"Не исключено, что они могли отдать следующие распоряжения: Путин – совершить провокацию, обстрел российскими самолетами в районе ГКУ со стороны Украины белорусской территории, а Лукашенко – готовить вторжение белорусской армии в Украину", – говорится в сообщении Центра.

По предварительным данным Центра, белорусские войска могут быть привлечены к вторжению уже 11 марта в 21:00.

Что известно о провокациях на территории Беларуси

Сегодня, 11 марта, российские самолеты вылетели из Дубровицы (Беларусь), зашли на территорию Украины и развернулись над населенными пунктами Городичи и Тумени. А дальше – нанесли огневое поражение по белорусскому селу Копани.

Россияне также обстреливали пункты Бухлычи и Верхний Теребеж, расположенные на территории Беларуси.

Важно – смотрите обращение Арестовича к белорусам: