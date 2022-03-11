Такими соображениями советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович поделился в прямом эфире телеканала "Рада".

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Беларусь давно используется в войне против Украины

Как отмечает Арестович, Белоруссия уже давно задействована в войне против Украины. Однако он выразил надежду, что тамошние войска сделают все необходимое во избежание участия в активных боевых действиях.

Среди белорусских военных есть принципиальная позиция не участвовать в боевых действиях против Украины. Даже если Лукашенко будет их толкать, я думаю, что они сделают все, чтобы избежать этого сценария, – отметил Арестович.

В то же время, руководитель Офиса Президента считает, что даже если военные из Беларуси зайдут на территорию Украины, не исключено, что большинство из них перейдет на нашу сторону.

Смотрите обращение Арестовича к белорусам: