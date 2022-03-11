В 14:30 украинские разведчики сообщили о том, что российские самолеты вылетели из Беларуси, зашли на территорию Украины и напали на населенный пункт Копани в Беларуси.

Важно Российская авиация готовится атаковать объекты в Беларуси, – Резников обратился к белорусам

Полный текст сообщения:

СРОЧНО!!!

Важная информация!

Сегодня в 14:30 от ГПС поступила информация, что российские самолеты вылетели с аэродрома ДУБРОВИЦА (Беларусь), зашли на территорию Украины, развернулись над нашими н. п. ГОРОДИЩЕ и ТУМЕНЬ, после чего нанесли огненное поражение по населенному пункту КОПАНИ (Беларусь).

Сейчас 9-й пограничный отряд наблюдает за захватом этого населенного пункта врагом!

Это ПРОВОКАЦИЯ!

Цель – втянуть Вооруженные Силы Республики Беларусь в войну с Украиной!

UPD: есть информация об обстреле н.п. Бухличи и Верхний Теребежов (Республика Беларусь)



Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Важно: Обращение Арестовича к белорусам в связи с российской вооруженной провокацией – смотрите видео