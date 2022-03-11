Резников обратился к белорусскому народу и призвал их не позволить втянуть страну в войну России против Украины.

Важно Путин готовит теракт на Чернобыльской АЭС, – разведка

Гарантирую, что украинская армия не планировала, не планирует и не будет планировать никаких агрессивных действий против Беларуси,

– заявил Резников.

Полный текст сообщения

Обращаюсь к белорусскому народу.

Друзья. По информации, в которой мы полностью уверены и которую подтвердили, сейчас командование российских оккупационных войск готовит серию кровавых провокаций.

Согласно их преступным замыслом, российская авиация готовится нанести удар по ряду населенных пунктов на территории Республики Беларусь, находящихся вблизи украинско-белорусской границы. В частности, удару собираются подвергнуться н. п. Копани, Столинского района Брестской области.

Для маскировки преступления Россия намерена осуществить атаку из воздушного пространства Украины.

Цель провокации – вынудить действующее руководство Беларуси к войне против Украины. Москва пытается повязать вас кровью.

Гарантирую, что украинская армия не планировала, не планирует и не будет планировать никаких агрессивных действий против Беларуси.

За 15 дней войны украинские войска уничтожили более 12 тыс. российских солдат.

Не позвольте втянуть свою страну в эту войну! Сохраните жизнь своих близких! Не дайте Кремлю уничтожить будущее Беларуси!

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