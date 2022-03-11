При этом ответственность за катастрофу оккупанты попытаются перевести на Украину, отмечают в Главном управлении разведки (ГУР). Чтобы сымитировать причастность украинских военных к спланированной аварии на ЧАЭС, захватчики уже пытаются создать фейковые "доказательства".

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Путин готов прибегнуть к ядерному шантажу

В частности, в районе аэропорта "Антонов", расположенном в Гостомеле Киевской области, российские автомобильные рефрижераторы собирают тела погибших украинских защитников. Вероятно, их попытаются выдать за убитых диверсантов в зоне ЧАЭС.

Не получив желаемый результат от наземной военной операции и прямых переговоров, Путин готов прибегнуть к ядерному шантажу мирового сообщества ради уступок по поддержке Украины,

– подчеркнули в ГУР.

При этом в разведке говорят, что не только мир, но и сама Россия понимает: заявления о причастности Украины к созданию ядерной опасности – бессмысленная постановка.

Несмотря на это, не стоит недооценивать угрозу от вероятных безумных действий сумасшедшего Путина. Они будут иметь катастрофические последствия для всего мира. Похоже, именно на это и полагается диктатор, требуя неприемлемых уступок.

Какая сейчас ситуация на ЧАЭС

Состоянием на 11 марта Чернобыльская станция отключена от систем мониторинга не только украинского регулятора, но и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Вдобавок, АЭС обесточена, а ресурсы имеющихся дизель-генераторов для охлаждения отработанного ядерного топлива иссякают.

Российские захватчики цинично отказались предоставить доступ на станцию ​​нашим ремонтникам. Зато туда, по приказу путинского приспешника Александра Лукашенко, зашли "белорусские специалисты". Среди них – российские диверсанты, которые организуют теракт.

Напомним, что российские войска захватили Чернобыльскую АЭС в первый день нападения – 24 февраля. Под контролем оккупантов и Запорожская АЭС. Украинские власти предупреждают, что россияне могут готовить провокации на станциях.

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Здесь больше – МАГАТЭ больше не имеет связи с системами мониторинга на ЧАЭС: смотрите видео