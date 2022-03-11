При цьому відповідальність за катастрофу окупанти спробують перекласти на Україну, наголошують у Головному управлінні розвідки (ГУР). Щоб зімітувати причетність українських військових до спланованої аварії на ЧАЕС, загарбники вже намагаються створити фейкові "докази".

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Путін готовий вдатися до ядерного шантажу

Зокрема, в районі аеропорту "Антонов", що розташований у Гостомелі на Київщині, російські автомобільні рефрижератори збирають тіла загиблих українських захисників. Імовірно, їх спробують видати за вбитих "диверсантів" в зоні ЧАЕС.

Не отримавши бажаного результату від наземної військової операції та прямих переговорів, Путін готовий вдатися до ядерного шантажу світової спільноти заради поступок щодо підтримки України, – підкреслили в ГУР.

При цьому в розвідці кажуть, що не лише світ, а й сама Росія розуміє: заяви про причетність України до створення ядерної небезпеки – недолуга постановка.

Попри це, не варто недооцінювати загрозу від імовірних божевільних дій божевільного Путіна. Вони матимуть катастрофічні наслідки для всього світу. Схоже, саме на це і покладається диктатор, вимагаючи неприйнятних поступок.

Яка зараз ситуація на ЧАЕС

Станом на 11 березня Чорнобильська станція відключена від систем моніторингу не лише українського регулятора, а й Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). На додачу, АЕС знеструмлена, а ресурси наявних дизель-генераторів для охолодження відпрацьованого ядерного палива вичерпуються.

Російські загарбники цинічно відмовились надати доступ до станції нашим ремонтникам. Натомість туди, за наказом путінського поплічника Олександра Лукашенка, зайшли "білоруські спеціалісти". Серед них – російські диверсанти, що організовують теракт.

Нагадаємо, що російські війська захопили Чорнобильську АЕС в перший день нападу – 24 лютого. Під контролем окупантів й Запорізька АЕС. Українська влада попереджає, що росіяни можуть готувати провокації на станціях.

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