Світова спільнота та МАГАТЕ повинні негайно втрутитися, інакше є загроза не лише Україні, але й усій Європі. Про це в коментарі сайту 24 каналу заявили інженери-хіміки, які раніше працювали на ЧАЕС.

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"Трагедія може повторитися і бути в рази сильнішою"

"Ми вже один раз пережили такий кошмар. Ні собі, ні своїм друзям, ні навіть своїм ворогам такого не побажали б. Тому, як цього не розуміють люди й весь світ, важко вкласти в голову. Тому що загроза дуже велика. І для нас, і для всієї Європи", – заявила Галина.

У 1986 році вона разом зі своїм чоловіком Валерієм працювали інженерами-хіміками на Чорнобильській АЕС та проживали у Прип'яті.

У 1986 році мені пощастило поїхати з нічної зміни, оскільки в мене був День народження. Мене привітали й відпустили за годину до вибуху. Тоді мені дуже повезло. Дуже сподіваюся, що у світової спільноти вистачить розуму якось все це зупинити. І пощастить не лише мені, а ще тисячам і тисячам людей,

– наголосила вона.

Вибух спровокував викиди радіоактивних речовин, які значно погіршили здоров'я і стали причиною променевої хвороби в ліквідаторів і населення міста Прип'ять, де і розташована ЧАЕС. Працівники станції та їхні родини були змушені назавжди покинути свої домівки, а тому виникла нагальна потреба забезпечити житлом велику кількість людей.

Зона відчуження / Фото з архіву сайту 24 каналу

Згодом Валерій та Галина перебралися у місто Славутич, яке почали будувати для евакуйованих мешканців Прип'яті після аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Вибух, що стався 26 квітня та зруйнував четвертий енергоблок, залишається найбільшою атомною катастрофою в історії людства. Інженери-хіміки стверджують, що трагедія може повторитися і бути в рази сильнішою. Оскільки під російською окупацією опинилася не лише ЧАЕС, а й Запорізька АЕС.

Важливо! У ніч на 4 березня російські військові увірвалися на територію Запорізької АЕС. Через обстріл там почалася пожежа, яку українським рятувальникам все ж таки дозволили погасити. Окупанти взяли під контроль ЗАЕС. Персоналу дозволили працювати далі, а контакт керівництва АЕС з українським "Енергоатомом" перекрили.

9 березня Україна інформувала Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про те, що Чорнобильська атомна електростанція (АЕС) була відключена від електромережі й втратила зовнішнє електропостачання через два тижні після того, як російські війська взяли під свій контроль майданчик, де сталася аварія у 1986 році.

"Радіація буде розповсюджуватися не тільки по Україні, а й по всій Європі"

Колишній інженер-хімік ЧАЕС Валерій заявив, що на майданчику станції немає струму. Що це означає? Те, що охолоджувальні помпи води не працюють.

На ЧАЕС є сховище відпрацьованого пального. Якщо його не охолоджувати водою, то зросте температура в басейнах витримки, виникне паріння і вихід радіоактивних речовин у довкілля. Тобто, вода закипить і зруйнує захисні оболонки цих паливовмісних касет. І радіація буде розповсюджуватися не тільки по Україні, а й по всій Європі, заявив чоловік.

Всі об'єкти Чорнобильської атомної електростанції знеструмлені, оскільки відбулось аварійне вимкнення останньої лінії електропередачі, що вела до об'єкта. Увімкнені аварійні дизельні генератори для електропостачання систем, важливих для безпеки, але їх роботи вистачить лише на 48 годин. Стільки часу має "Укренерго" для усунення пошкодження високовольтної лінії електропостачання, яка веде до ЧАЕС – про це свідчить записка в.о. генерального директора ДП "Чорнобильська атомна електростанція" Валерія Сейди, яка опинилася в розпорядженні програми "Схеми" (Радіо Свобода). Це також підтвердили в "Енергоатомі" та Державній інспекції ядерного регулювання.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявляє, що не бачить критичного впливу на безпеку після знеструмлення всіх об'єктів Чорнобильської атомної електростанції, захопленої російськими військами, про що його поінформувала влада України.

МАГАТЕ повідомило, що теплового навантаження басейну для зберігання відпрацьованого палива та об'єму охолоджувальної води на Чорнобильській атомній електростанції достатньо для ефективного відведення тепла без потреби електропостачання,

– йдеться в повідомленні.

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"Ситуація зараз може бути дуже схожою на ту, яка була 36 років тому"

Колишній інженер-хімік Валерій розповів, що в Славутичі немає світла. З першого дня, зазначив він, мешканці залишаються відрізаними від усього світу та намагаються вижити.

Поки була електрика, Галина пекла хліб для людей з інвалідністю, для літніх людей, для тих, хто не може ходити, для воїнів, нашої територіальної оборони. Зрозумійте, що ми з першого дня відрізані від усього світу. У нас через річку Дніпро, через 18 кілометрів – зруйнований міст, бо там – Білорусь. Це ми самі зруйнували його. Міст через Десну також зруйнований. Тобто, доїхати до Києва у нас немає ніякого шансу. В магазинах продуктів немає, немає геть зовсім,

– розповів він.

Всі об'єкти Чорнобильської атомної електростанції знеструмлені / Фото з архіву сайту 24 каналу

Звернення до світової спільноти та МАГАТЕ

В аптеках у місті також немає ніяких медикаментів. Жителі Славутича заряджають телефони у власних автівках, поки там є ще бензин. Однак, цього скоро також може не бути.

Важко зібратися думками. Ми зараз просто намагаємось вижити. Славутич – це місто Чорнобильської АЕС. Ми просто намагаємося вижити, бо вже другу добу у нас немає світла. Ще трохи й не буде опалення та води. Тут, у Славутичі, струм отримуємо від ЧАЕС. Тобто, від тієї мережі, яка йде від Чорнобильської АЕС. Ситуація насправді дуже небезпечна. Я звертаюся до всієї світової спільноти, до МАГАТЕ, які зараз просто "жують соплі" і не можуть нічого вдіяти з тими недоумками. Треба діяти,

– заявив він.

Галина та Валерій щороку згадують 26 квітня як "День радянської радіації". Кажуть, що дуже добре пам'ятають цей день. Не було тоді ні жаху, ні застереження, але трохи пізніше всі зрозуміли, що це була жахлива подія. І ситуація зараз може бути дуже схожою на ту, яка була 36 років тому.

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