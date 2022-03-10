Коли окупанти захопили ЧАЕС, то пошкодилась лінія електропередач. Про це заявила Ірина Верещук 10 березня, повідомляє 24 канал.

Зверніть увагу Люди 14 днів у полоні на ЧАЕС, але не хочуть звідти йти, бо буде біда, – глава "Енергоатому"

Була пошкоджена спеціальна лінія електропередач, в результаті чого знеструмленими залишились енергоблоки. Ми вимагаємо негайно допустити ремонту бригаду для ліквідації пошкоджень,

– заявила Верещук.

І просимо світову спільному сфокусувати свою увагу саме на цій проблемі", – додала міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Звернення Ірини Верещук: дивіться відео

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