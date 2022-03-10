Найважливіше, що може зробити Росія на цьому етапі війни, це забрати своїх орків з АЕС. Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує 24 канал.

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Тоді працівники АЕС змогли б належно виконувати свою роботу. Водночас представники Міжнародного агентства з атомної енергії змогли б відвідати станції та перевірити їх.

Будь-які посягання на суверенну владу України, на її території, які стосуються ядерних об'єктів, є неприпустимими. Якщо хтось буде нав'язувати нам модель, за якою ми маємо визнати якесь тимчасове управління росіянами нашими ядерними об'єктами, то ми це відкинемо,

– запевнив Кулеба.

Він наголосив, що Росія має демілітаризувати ядерні об'єкти, які зараз намагається контролювати. Також Кремль повинен відмовитися від спроб захоплення інших АЕС в Україні, або ж об'єктів газової інфраструктури. Адже терористи можуть поставити під сумнів функціонування ГТС, захоплюючи окремі вузли.

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