Резніков звернувся до білоруського народу та закликав їх не дозволити втягнути країну у війну Росії проти України.

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Гарантую, що українська армія не планувала, не планує і не плануватиме жодних агресивних дій проти Білорусі,

– заявив Резніков.

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Звертаюсь до білоруського народу.

Друзі. За інформацією, в якій ми повністю впевнені та яку підтвердили, зараз командування російських окупаційних військ готує серію кривавих провокацій.

Згідно з їх злочинним задумом, російська авіація готується завдати удару по ряду населених пунктів на території Республіки Білорусь, що знаходяться поблизу українсько-білоруського кордону. Зокрема, удару збираються зазнати н.п. Копані, Столинського району Брестської області.

Для маскування злочину Росія має намір здійснити атаку з повітряного простору України.

Мета провокації – змусити чинне керівництво Білорусі до війни проти України. Москва намагається пов'язати вас кров'ю.

Гарантую, що українська армія не планувала, не планує і не плануватиме жодних агресивних дій проти Білорусі.

За 15 днів війни українські війська знищили понад 12 тис. російських солдатів.

Не дозвольте втягти свою країну у цю війну! Збережіть життя своїх близьких! Не дайте Кремлю знищити майбутнє Білорусі!

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