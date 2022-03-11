Резніков звернувся до білоруського народу та закликав їх не дозволити втягнути країну у війну Росії проти України.
Важливо Путін готує теракт на Чорнобильській АЕС, – розвідка
Гарантую, що українська армія не планувала, не планує і не плануватиме жодних агресивних дій проти Білорусі,
– заявив Резніков.
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Звертаюсь до білоруського народу.
Друзі. За інформацією, в якій ми повністю впевнені та яку підтвердили, зараз командування російських окупаційних військ готує серію кривавих провокацій.
Згідно з їх злочинним задумом, російська авіація готується завдати удару по ряду населених пунктів на території Республіки Білорусь, що знаходяться поблизу українсько-білоруського кордону. Зокрема, удару збираються зазнати н.п. Копані, Столинського району Брестської області.
Для маскування злочину Росія має намір здійснити атаку з повітряного простору України.
Мета провокації – змусити чинне керівництво Білорусі до війни проти України. Москва намагається пов'язати вас кров'ю.
Гарантую, що українська армія не планувала, не планує і не плануватиме жодних агресивних дій проти Білорусі.
За 15 днів війни українські війська знищили понад 12 тис. російських солдатів.
Не дозвольте втягти свою країну у цю війну! Збережіть життя своїх близьких! Не дайте Кремлю знищити майбутнє Білорусі!
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