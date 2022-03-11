Антон Геращенко подчеркнул, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко уже давно вступил в сговор с Путиным и отдал территорию Беларуси для подлого нападения на Украину.

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Геращенко о белорусских войсках

Советник министра внутренних дел Украины заявил, что армия Лукашенко – это всего лишь 65 тысяч человек. При этом из них 20 тысяч человек – это гражданские. Соответственно, 45 тысяч человек являются военнослужащими, из которых боеспособные сухопутные войска можно оценить в 20 – 25 тысяч максимум.

Геращенко также подчеркнул, что у белорусских военных не то что нет мотивации воевать против украинской армии, а минус бесконечность.

Циническая провокация россиян

В пятницу, 11 марта, российские самолеты вылетели из пункта Дубровица (Беларусь), вошли в воздушное пространство Украины, развернулись над населенными пунктами Городичи и Тумени.

После этого россияне обстреляли с неба белорусскую деревню Копани. Позже Центр стратегических коммуникаций заявил, что с территории Беларуси может начаться наступление на Украину.

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