Антон Геращенко наголосив, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко уже давно вступив у змову з Путіним і віддав територію Білорусі для підлого нападу на Україну.

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Геращенко про білоруські війська

Радник міністра внутрішніх справ України заявив, що армія Лукашенка – це всього лише 65 тисяч осіб. При цьому з них 20 тисяч осіб – це цивільні. Відповідно 45 тисяч людей є військовослужбовцями, з яких боєздатні сухопутні війська можна оцінити у 20 – 25 тисяч максимум.

Геращенко також наголосив, що у білоруських військових не то що немає мотивації воювати проти української армії, а мінус нескінченність.

Цинічна провокація росіян

У п'ятницю, 11 березня, російські літаки вилетіли з пункту Дубровиця (Білорусь), увійшли у повітряний простір України, розвернулись над населеними пунктами Городичі та Тумені.

Після цього росіяни обстріляли з неба білоруське село Копані. Пізніше Центр стратегічних комунікацій заявив, що з території Білорусі може початися наступ на Україну.

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