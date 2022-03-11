Високопоставлений чиновник з оборони США похвалив Україну за " креативну" організацію відбиття повітряних атак ворога. Водночас американське ЗМІ його імені не називає.
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Україна вразила цілий світ завзятою боротьбою з російськими окупантами. Пентагон похвалив наших бійців за креативність в обороні.
Джерело:CNN
Високопоставлений чиновник з оборони США похвалив Україну за " креативну" організацію відбиття повітряних атак ворога. Водночас американське ЗМІ його імені не називає.
Новина доповнюється…
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