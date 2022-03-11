Про це заявив Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ України. В ефірі телеканалу "Рада" він розповів детальніше про ворожий літак, який ЗСУ збили біля Чернігова, пише 24 канал.

Читайте також На Житомирщині збили ворожий Су-25: пілот-окупант згорів із літаком

На що звернули увагу в українському МВС

За попередньою інформацією, російський пілот не катапультувався через обрізані стропи. "Існує така версія, що росіяни, відправляючи своїх льотчиків бомбардувати наші міста, роблять ще один злочин. Вони не дають можливості своїм пілотам врятуватися", – пояснив Денисенко.

Зверніть увагу! Один з полонених російських пілотів розповів, що укомплектованість їхньої техніки – досить висока. Втім, літаки справні всього лише на 60 – 70%.

Чого бояться у Кремлі

Радник міністра додав, що варто спостерігати й далі. Якщо такі випадки повторяться, це означатиме, що росіяни бояться власної ж армії. Адже, потрапивши у полон, окупанти починають говорити правду й розповідають про усі ті злочини, на які їх штовхає вище керівництво Кремля.

Раніше ЗСУ знищили 10 російських літаків: дивіться відео