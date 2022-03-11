Об этом заявил Вадим Денисенко, советник министра внутренних дел Украины. Он рассказал подробнее о вражеском самолете, который ВСУ сбили возле Чернигова.

Читайте также На Житомирщине сбили вражеский Су-25: пилот-оккупант сгорел с самолетом

На что обратили внимание в украинском МВД

По предварительной информации, российский пилот не смог катапультироваться, потому что стропы катапульты были обрезаны. "Существует такая версия, что россияне, отправляя своих летчиков бомбить наши города, совершают еще одно преступление. Они не дают возможности своим пилотам спастись", – объяснил Денисенко.

Чего боятся в Кремле

Советник министра добавил, что следует понаблюдать за этим. Если такие случаи будут случаться снова, это будет свидетельствовать о том, что россияне боятся собственной же армии. Ведь, попав в плен, оккупанты начинают говорить правду и рассказывают обо всех преступлениях, на которые их толкает высшее руководство Кремля.

Ранее ВСУ уничтожили 10 российских самолетов: смотрите видео