Два диктатори домовилися про постачання Мінську сучасних зразків військової техніки. Про це розповіла прессекретарка Лукашенка Наталія Ейсмонт.

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Окрім інших нісенітниць, обидвоє приділили багато уваги "розвитку військово-промислового комплексу та оборони Союзної держави".

Зокрема, домовилися про постачання найближчим часом Росією до Республіки Білорусь найсучасніших зразків військової техніки,

– заявила Ейсмонт.

Натомість Білорусь пообіцяла наростити постачання сучасної сільськогосподарської, пасажирської техніки та іншої машинобудівної продукції.

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Про що ще говорили диктатори

Звісно ж, говорили і про Україну. Посіпака Путіна Лукашенко зі своїм "господарем" зійшлись на тому, що нібито "за бажанням української сторони так званий "конфлікт" можна вирішити будь-якої миті".

Потім вони побідкались одне одному на жорсткий тиск Заходу та США.

На тлі цього вони домовились підтримувати одне одного, зокрема у питаннях енергетики.

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