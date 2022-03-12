Таку думку в ефірі 24 каналу висловила Анна Красуліна – прессекретарка білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської. За її словами, цей процес уже незворотній.

До теми Якщо Білорусь вступить у війну, до Третьої світової залишиться один крок, – військовий експерт

Речниця Тихановської: Питання лише в тому, як швидко

Помічниця Тихановської зауважила, що ліквідація самопроголошеного президента Білорусі буде. Мовляв, ця справа вже очевидна.

Його єдине бажання – відтягнути свій кінець,

– наголосила вона.

Красуліна підкреслила, що варто слідкувати за цим процесом та дізнатись, як саме відбудеться ця ліквідація. "Питання лише в тому, з якого боку і як швидко", – пояснила речниця Тихановської, не виключаючи ліквідацію Лукашенка як із боку Кремля, так і від зовсім інших сторін.

У Тихановської прокоментували усунення Лукашенка: дивіться відео (початок теми з 6:13)



Зауважимо, що все частіше поширюється інформація про можливе вторгнення Білорусі в Україну. Мовляв, білоруські військові у такий спосіб приєднаються до російських. Зокрема, уже відбуваються певні провокації для виправдання наступу.

Наприклад, російські літаки спеціально обстріляли з території України село у Білорусі. У ЗСУ вже назвали це провокацією Росії та втягуванням білорусів у війну в Україні, чого вони самі не хочуть.

Лідери білоруської опозиції публічно засуджують режим Лукашенка та кажуть, що понад 97% білорусів не хочуть воювати проти українців. Проте сусідня Білорусь уже опосередковано бере участь у російсько-українській війні, хоч свої війська ще не вводила.