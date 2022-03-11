Командування Повітряних сил ЗСУ повідомили, що 11 березня Росія зробила спробу втягнути армію Білорусі у війну проти України.

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Російські літаки обстріляли білоруське містечко Копані

О 14:30 від прикордонників надійшла інформація, що російські літаки вилетіли з аеродрому Дубровиця (Білорусь), зайшли на територію України, розвернулись над населеними пунктами Городичі та Тумені. А далі – завдали вогневого ураження по білоруському селу Копані.

Зараз 9-й прикордонний загін спостерігає зайняття цього населеного пункту ворогом,

– додали у Сухопутних військах.

Там наголосили, що це – свідома провокація Росії. Держава-агресорка зазнає повного провалу в Україні, тому намагається хоч якось покращити ситуацію, втягнувши у війну про українців ще й Білорусь.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що російська авіація готується нанести низку ударів на території Білорусі. Він звернувся до білоруського народу зі словами запевнення, що Україна ніколи не атакуватиме його.

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