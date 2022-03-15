Участь Білорусі у війні

Сказав, що не бачить у цьому потреби та й, зрештою, його туди "не звуть". Про це Лукашенко заявив на зустрічі з військовими.

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Ще раз хочу наголосити: ми не збираємося вплутуватися в цю "операцію", яку Росія проводить в Україні. Ну, подумайте, що ми можемо там додати Росії?,

– сказав Лукашенко.

Він запевнив, що у Росії "предостатньо" особового складу. Та й навіть зазначив, що не може нічого дати окупантами, навіть зброї, бо самі її закуповують у Російської Федерації.

"Тому нам там нічого робити. І нас туди не звуть", – додав так званий глава держави.

По Білорусі вдарили ракетою

Лукашенко також заявив, що по країні вдарили ракетою "Точка-У". Однак не уточнив, звідки і хто це зробив. Але запевнив, що "вони з росіянами" перехопили та знищили її над Прип'яттю ще 2 дні тому.

Чому мовчали? Бо "розбиралися, що там відбувається".

"Вони що, однією ракетою хочуть розбомбити Білорусь? Та не вийде. Ця ракета просто не долетить до нас. Але навіщо це робиться? Щоб нас зачепити, і щоб ми почали відповідати. Але ми не такі простачки. Ми якщо відповімо, то відповімо вже пристойно. Що відчують усі. Поки терпимо…", – додав посіпака Путіна.

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Що було насправді

Напередодні командування Повітряних сил заявляло, що саме російські літаки розгорнулися над Україною, після чого завдали удару по території Білорусі.

Українські ППО збили ракету, випущену з території Білорусі по Києву.

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