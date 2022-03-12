Про загальну картину бойових дій, білоруське втручання, замахи на президента України Володимира Зеленського та мужні Харків і Маріуполь – в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу розповів керівник безпекових програм Центру Глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук.

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Обстановка на фронті, напади на Харків та Маріуполь

Пане Павле, оцініть загальну обстановку на фронті.

Оцінюючи обставини, я не буду віддалятися надто від тих даних, які ми отримуємо від Генштабу. З одного боку – тому, що інформація у них цілком достовірна, а з іншого, як-то кажуть, не нашкодь.

На мій погляд, перше, що показав тиждень бойових дій – гудеріанів з росіян не вийшло. Вони намагались прорватись колонами військовими далеко вглиб української оборони, розтягнувши таким чином власні сили. Цим дуже вдало скористалося наше військове командування. Дуже красиво спрацювали. Навіть перевершили мої очікування. Особливо, що стосується оборони Києва.

При обороні Харкова наші діють дуже добре у тих складних умовах. Не дивлячись на ту кількість ворожих сил, яка нам протистоїть на тому напрямку. Ми змусили противника перейти до масованих ударів, до сирійської стратегії. Тоді як основна їхня задача полягала зовсім не в цьому.

Росіяни хочуть прорватися на Схід. Це б дуже ускладнило нам оборону на південно-східному напрямку. Південно-східний напрямок теж дуже важкий. Там теж наші проявляють, я так скажу, не тільки стратегічну майстерність, а й справжній героїзм.



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Павло Лакійчук / Фото з архіву автора

Маріуполь так само є важливим для ворога. Там наші сили добре тримаються. Бажаю їм і надалі стояти міцно.

Південь… Ми бачимо, як там складно. Взяття Енергодару взагалі не вписується ні в яку логіку. Дуже дивний крок. Він явно виглядає не узгодженим із вищим військовим керівництвом РФ. Просто Путін вирішив захопити АЕС і все. Не зрозуміло для чого. Цьому ушльопку аби тільки страшніший заміс зробити.

На Білоруському напрямку була присутня деяка недооцінка небезпеки. Ми до останнього сподівалися, що звідти удару чекати не варто. Однак, росіяни самі себе загнали в пастку. В тій місцевості неможливо пересуватися на бронетехніці. А ще ж є радіація, через згубний вплив якої, російські солдати за тиждень почнуть погано себе почувати. Врешті-решт, вони просто там згниють.

Ну й останнє, якщо вже рухатися на Захід, туди до Одеси, постає загроза десантування з російських кораблів. В такий спосіб вони відтягнуть значну частину наших потужних підрозділів, які б дуже знадобилися на інших напрямках.

Білоруські війська та плани Лукашенка

Що з білоруськими військами?

Ви ж бачите, що, фактично, після невдалого бліцкригу, Путін почав активно працювати з партнерами по ОДКБ і СНД. А все тому, що в нього недостатньо власних сил.

Навіть не тільки мова про людський потенціал, а й боєприпаси, техніку. Спершу російський президент дуже покладався на казахів, після того, як допоміг Токаєву втримати владу. Путін сподівався на допомогу у відповідь від Казахстану. Думав, що Токаєв уже у нього в кишені. Але отримав там відмову. Певною мірою, киргизи погодилися допомогти, але це маленька республіка.

А от Казахстан, Білорусь – це важливі компоненти. На відміну від всіх інших, Білорусь – суперважлива для Кремля. До того ж Лукашенка Москва взяла в лещата. За "крашанки", так би мовити.

Бацькє діватися нікуди. Якщо простежити за його риторикою, він намагається уникнути участі у війні, бо розуміє, що піде в Гаагу разом з Путіним. Маю надію, що громадська думка білорусів завадить вступу Лукашенка у війну на повноцінній основі.

Путін намагався залучити Казахстан до війни з Україною / Фото Getty Images

Замахи на Зеленського та плани росіян щодо Києва

Прокоментуйте інформацію про три замахи на Зеленського протягом одного тижня.

Враховуючи нині оприлюднені дані розвідки щодо термінів підготовки Росією військової операції проти нас, які свідчать, що вона тривала ще з 2018-го року, можна зробити необхідні висновки.

За цей час і ГРУ, і ФСБ здійснювали заходи з насичення агентурою України. Агентами тактичного рівня, тобто шпигунами та диверсантами, найманими тут. Вони були введені на нашу територію та законсервовані тут завчасу.

Нині ці консерви потихеньку відкривають, їх ловлять по всій країні. Велика подяка населенню за пильність. Серед росіян дуже популярною тезою є знищення президента, щоб поставити на його місце спочатку Медведчука, потім Януковича чи ще когось. В принципі це завдання і стояло перед диверсантами. Всі вони над цим працювали. Ті люди, які входили до Києва у перші два дні, теж належали до числа нейтралізаторів Зеленського.

Цей прорив до столиці з надією на реставрацію Януковича виглядав абсолютно безглуздо. Вочевидь, в Росії не знають реальних настроїв наших громадян. І коли кажуть, що було 3 замахи, я думаю, що, можливо, навіть більше. Залежно від того, на якій стадії замаху вдавалося знешкодити зловмисників контррозвідці. Гадаю, серед причетних були й вагнерівці, й кадирівці.

Росіяни й далі намагатимуться взяти Київ?

Так, вони продовжать реалізувати задум щодо захоплення нашої столиці. Той відступ, який спостерігаємо там сьогодні, є результатом вправної роботи оборонців Києва. Ми зруйнували декілька їхніх тактичних планів і поки наступ захлинувся.

Скільки до нас сьогодні їде іноземців, щоб допомогти воювати?

Точно це може сказати лише державна міграційна служба. З того, що відомо за станом на зараз, вже почали формувати другий іноземний легіон, бо перший вже переповнений охочими.

Коли можна буде чекати підтягування додаткових сил на південний напрямок?

В залежності від обстановки на фронті, сили спрямовуються на найбільш критичні ділянки. Неможливо точно сказати, що сьогодні ми б'ємо окупанта на Сумщині, а завтра переміщаємо війська на південь і починають бити на Миколаївщині. Це не зовсім правильно. Все відбувається за єдиним задумом Генштабу, який досить чітко веде усю цю ситуацію. Головне, що я можу сказати, це те, що, на мій погляд, ситуація зараз повністю контрольована.

Чи слід чекати появи мобільних ударних груп у проблемних містах на зразок Енергодару?

Про тактику "тисячі порізів" ми знаємо та ефективно її використовуємо.

Якщо білоруси таки перетнуть наш сухопутний кордон, то чи не стане їхньою головною ціллю перекриття нам постачання з Польщі варшавською трасою?

Цілком можливо. Коли країни НАТО збиралися на саміт, щоб ухвалити рішення про передачу нам зброї, російська сторона заявляла, що зробить все, щоб не допустити доправлення зброї кінцевому адресату.

Не виключено, що саме таке завдання Путін поставив і перед Лукашенком на випадок приєднання його армії до війни проти нас.

Путін намагається офіційно втягнути Лукашенка у війну проти України / Фото Getty Images

Закриття неба та українська перемога

Нам таки вдасться домогтися закриття українського неба?

З огляду на останні дії Росії, яка здійснює провокативні дії щодо кораблів та літаків країн Альянсу, всередині самого блоку все більше зріє розуміння того, що щось робити все-таки треба.

Нині там тривають бурхливі дискусії на внутрішньому рівні. Ні балтійським країнам, ані Румунії не потрібно страждати від неприпустимої поведінки Путіна. Фактично, наші партнери вже втягнуті у війну з Росією.

Ми переможемо?

Це питання є сьогодні для нас екзистенційним в умовах війни. Ми повинні перемогти.

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