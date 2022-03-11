Про мстивого Путіна, примару Сталінграду над Харковом та Маріуполем і соціальну напругу всередині самої Росії – в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу розповів політолог, конфліктолог Богдан Петренко.

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Плани Росії та логіка дій Путіна

Росіяни від початку планували завдавати ударів і по мирних мешканцях також?

Спочатку вони хотіли швидко нас розбити і посадити за стіл переговорів на вигідних для себе умовах. Коли ж стало зрозуміло, що Кремлю не вдалося реалізувати свій початковий план, було прийнято рішення про бомбардування житлових кварталів.

Путін хотів таким чином вплинути на громадську думку. Змусити нас тиснути на владу задля перемовин, щоб запобігти подальшим руйнуванням. Тут мав спрацювати принцип, який проголошує, що навіть поганий мир кращий за війну.

Політолог Богдан Петренко / Фото з архіву автора

Крім того, Москва, побачивши, який запеклий супротив чинять російськомовні міста України, зазнала глибокого розчарування і взялася мститися. Найперше Харкову та Маріуполю. І ми маємо бути готовими до того, що російська жорстокість набиратиме обертів.

Богдане, як гадаєте, Путін взагалі зараз діє раціонально чи як людина несповна розуму?

Не виключаю, що у нього справді не все добре з мізками. Ми бачимо це на прикладі того, в який спосіб він розташовується під час ділових та дипломатичних переговорів. Не тільки відносно закордонних візитерів, а й у діалозі з підлеглими. Постійно сидить на віддалі від них. В нього однозначно є якесь психічне відхилення. Можливо, навіть, параноя.

До того ж, імовірно, у російського президента проблеми і з фізичним, а не лише ментальним здоров'ям. Може, у нього імунітет настільки слабкий, що він боїться підхопити якусь інфекційну хворобу.

На питання, чи раціональними міркуваннями керується Путін у своїх діях, я відповім ні, він виходить з ірраціональних своїх власних переконань.

Найяскравішим свідченням цього є його ж промова у переддень вторгнення. Він сприймає самого себе фундатором СРСР 2.0.

Враховуючи легковажне ставлення господаря Кремля до попередньої інформаційної підготовки вторгнення, можна сказати, що він перебував у полоні ілюзій прихильності українців до нього та відрази відносно нашої влади.

Путін може мати якесь захворювання / Фото Getty Images

Цілком може бути, що Путіну залишилося недовго жити, тож він бажає перед смертю втілити свою мрію та відродити Радянський Союз в сучасних умовах. Дії російського президента неможливо хоч якось пояснити з точки зору логіки. В тому числі й логіки ведення бойових дій.

Маріуполь для Путіна став Сталінградом?

До Маріуполя у званні "Сталінграду для Путіна" можна сміливо доєднати й Харків. Агресор став жертвою власних ілюзій щодо нас. Він не розуміє інакшості українців, гадає, що вони такі ж, як і росіяни. В результаті (Путін – 24 канал) зіштовхнувся з величезною проблемою потужного спротиву.

Можливо, російський лідер був переконаний, що нами правлять нацисти. Якась маленька групка людей, що бігає, волає гасла та воює. Тоді, як решта народу нічим не відрізняється від росіян.

Аж раптом, зіштовхнувшись із Маріуполем та Харковом – двома російськомовними містами, що відчайдушно дають відсіч, Путін і далі відмовляється розуміти реальну картину дійсності. Не усвідомлює своєї помилки. Це нерозуміння штовхає ворога на емоційну реакцію. Емоції ці конвертуються у дедалі сильніше бажання зруйнувати ці російськомовні міста.

Без підкорення цих населених пунктів неможливо буде забезпечити красиву картинку, де російських військових зустрічають з квітами, як визволителів російськомовних. Для нас вкрай важливо, щоб саме Харків та Маріуполь встояли.

Зберігши їх під своїм прапором, ми зможемо остаточно зламати путінську політичну міфологему про лояльність російськомовних громадян до Росії.

Тероризм, піратство та вакуумні бомби

Піратство – це нова практика у війні для Росії?

Ні, аж ніяк. Скоріше, це повторення тактики, про яку говорив сам Путін, коли розповідав про анексію Криму. Мовляв, спереду йтимуть жінки з дітьми, а наші солдати крокуватимуть за їхніми спинами.

Те, що зараз відбувається у морі поблизу Одеси з цивільними кораблями, які росіяни захоплюють, відбувається з метою використання цих суден для прикриття собі підходу до берега.

Вакуумні бомби, які використовує ворог – це нам привіт із Чечні зразка 1995-го?

Не так нам, як Заходу. В разі якщо останній відреагує – росіяни припинять скидати ці заборонені боєприпаси. Якщо ж реакція буде відсутня, то вони можуть піти ще далі. Набагато далі. Аж до використання фосфорних бомб.

Які у нас шанси домогтися присвоєння Росії звання держави – спонсора тероризму?

Вони значно зросли після початку повномасштабної війни. З'явився шанс оживити справу, заведену проти Росії за спонсорування нею тероризму датовану ще 2014-им роком. Що довше ми зможемо протистояти агресії, тим реальнішою стане перспектива ухвалення рішення про присвоєння Росії звання держави з терористичними схильностями.

Якщо під час наступних днів війни Москва продовжить і далі переходити все нові та нові межі, у нас з'явиться достатньо підстав, щоб вимагати переведення нашого агресивного сусіда в ранг держав-терористів.

Яку державу Вам зараз більше нагадує сучасна Росія: CРСР 30-х чи КНДР?

Думаю, що все-таки КНДР. Сталінський Союз у період 30-х хоча б проходив індустріалізацію. А це все ж таки розвиток, як-не-як. Сучасна ж Росія не розвивається, а погрожує постійно зброєю всім довкола, як це зараз робить Північна Корея. Обидві ці держави проміняли розвиток на радикальний мілітаризм, як одну з основ державної ідеології.

У мережі з'явилась інформація про те, що наче б то у Росії 6-го березня по телевізору транслюватимуть "Лебедине озеро". До чого б це раптом?

Вперше про таке чую (сміється). Гадаю, це якийсь інформаційний вкид. Може бути й таке, що ця інформація з'явилася з нашої ініціативи. В рамках кампанії по інформаційній протидії Росії.

Росіянам зараз немає потреби показувати балет. Вони одного дня зіткнуться з ним на екранах своїх телевізорів цілком і повністю раптово. Потім виступить, скажімо, Шойгу і скаже: "Це Путін запровадив авторитаризм, нападав на інші країни, ми його насварили, а він з переляку помер". Ну і ми вирішили колишнього президента спалити, як Гітлера.

За іншим сценарієм, "Лебедине озеро" стане результатом дій російського суспільства. Щоправда, до цього треба буде докластися і нам зі свого боку. Якщо ми йому тут дамо на горіхи, то інформаційна бульбашка, котра огортає росіян трісне. І тоді – начувайся Путін. Відбудеться російський бунт.

Беззмістовний і нещадний.

Як на соціальній напрузі відобразиться введення воєнного стану у Росії?

На мою думку, ніякого воєнного стану там ніхто вводити не збирається. Знову ж таки, схильний вважати ці дані частиною нашої інформаційної війни проти ворога.

Навіщо їм там воєнний стан, коли саме тільки правління Путіна в Росії можна прирівняти до воєнного стану. Росіяни ж і без того вже позбавлені навіть найменших прав та свобод.

В Росії люди звикли терпіти страждання, тому звикнуть до санкцій / Фото Shutterstock

Тоді, можливо, вплив матиме погіршення стану справ у країні пов'язане із санкціями?

Сумніваюся. Максимум, чого можна очікувати – це невдоволеного бурчання на російських кухнях. Люди там давно звикли терпіти страждання. З часом вони звикають до всіх обмежень, які на них будь-хто накладає.

На перших порах санкції взагалі гратимуть на руку верхівці. З їх допомогою прибічники Путіна у владі зможуть наочно демонструвати "нелюбов" оточуючого світу до Росії, пояснюючи цим самим необхідність перейти в режим "фортеці в облозі".

Належний ефект буде досягнутий лише згодом. Та й те, лише коли Україна почне впевнено перемагати ворога. Адже в таких країнах, як Росія, владі нічим хвалитися перед громадянами, окрім як перемогами за межами. Лише тоді тамтешнє суспільство почне підозрювати щось лихе.

Як помре Путін?

Скоріш за все, його підточить мілітаристський психоз.

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