О мстительном Путине, призраке Сталинграда над Харьковом и Мариуполем и социальном напряжении внутри самой России – в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказал политолог, конфликтолог Богдан Петренко.

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Планы России и логика действий Путина

Россияне изначально планировали наносить удары и по мирным жителям тоже?

Сначала они хотели быстро нас разбить и усадить за стол переговоров на выгодных для себя условиях. Когда стало ясно, что Кремлю не удалось реализовать свой первоначальный план, было принято решение о бомбардировке жилых кварталов.

Путин хотел таким образом повлиять на общественное мнение. Заставить нас давить на власть для переговоров, чтобы предотвратить дальнейшие разрушения. Здесь должен был сработать принцип, который провозглашает, что даже плохой мир лучше войны.

Политолог Богдан Петренко / Фото из архива автора

Кроме того, Москва, увидев, какое ожесточенное сопротивление оказывают русскоязычные города Украины, испытала глубокое разочарование и принялась мстить. В первую очередь Харькову и Мариуполю. И мы должны быть готовы к тому, что российская жестокость будет набирать обороты.

Богдан, как думаете, Путин вообще сейчас действует рационально или как человек не в своем уме​?

Не исключаю, что у него действительно не все хорошо с мозгами. Мы видим это на примере того, как он располагается во время деловых и дипломатических переговоров. Не только в отношении зарубежных визитеров, но и в диалоге с подчиненными. Постоянно сидит вдали от них. У него однозначно есть некое психическое отклонение. Возможно даже паранойя.

К тому же, вероятно, у российского президента проблемы с физическим, а не только ментальным здоровьем. Может, у него иммунитет настолько слаб, что он боится подхватить какую-нибудь инфекционную болезнь.

На вопрос, руководствуется ли рациональными соображениями Путин в своих действиях, я отвечу нет, он исходит из иррациональных своих собственных убеждений.

Самым ярким свидетельством этого является его же речь в канун вторжения. Он воспринимает самого себя учредителем СССР 2.0.

Учитывая легкомысленное отношение хозяина Кремля к предварительной информационной подготовке вторжения, можно сказать, что он находился в плену иллюзий приверженности украинцев к нему и отвращения к нашей власти.

Путин может иметь какое-нибудь заболевание / Фото Getty Images

Вполне возможно, что Путину осталось недолго жить, поэтому он желает перед смертью воплотить свою мечту и возродить Советский Союз в современных условиях. Действия российского президента невозможно хоть как-то объяснить с точки зрения логики. В том числе и логики ведения боевых действий.

Мариуполь стал для Путина Сталинградом?

К Мариуполю в звании "Сталинграда для Путина" можно смело подключить и Харьков. Агрессор стал жертвой собственных иллюзий по отношению к нам. Он не понимает инаковость украинцев, думает, что они такие же, как и россияне. В результате (Путин – 24 канал) столкнулся с огромной проблемой мощного сопротивления.

Возможно, российский лидер был уверен, что нами правят нацисты. Какая-то маленькая группка бегающих людей взывает лозунги и воюет. В то время как остальные люди ничем не отличаются от россиян.

Вдруг, столкнувшись с Мариуполем и Харьковом – двумя русскоязычными городами, отчаянно дающими отпор, Путин и дальше отказывается понимать реальную картину действительности. Не осознает свою ошибку. Это непонимание толкает врага на эмоциональную реакцию. Эмоции эти конвертируются во все сильнее желание разрушить эти русскоязычные города.

Без покорения этих населенных пунктов невозможно обеспечить красивую картинку, где русских военных встречают с цветами, как освободителей русскоязычных. Для нас очень важно, чтобы именно Харьков и Мариуполь устояли.

Сохранив их под своим флагом, мы сможем окончательно сломать путинскую политическую мифологему о лояльности русскоговорящих граждан к России.

Терроризм, пиратство и вакуумные бомбы

Пиратство – это новая практика в войне для России?

Нет, совсем нет. Скорее это повторение тактики, о которой говорил сам Путин, когда рассказывал об аннексии Крыма. Мол, впереди будут идти женщины с детьми, а наши солдаты будут шагать за их спинами.

То, что сейчас происходит в море вблизи Одессы с гражданскими кораблями, которые россияне захватывают, происходит с целью использования этих судов для прикрытия себе подхода к берегу.

Вакуумные бомбы, которые используют враг – это нам привет из Чечни образца 1995-го?

Не так нам, как Западу. Если последний отреагирует – россияне прекратят сбрасывать эти запрещенные боеприпасы. Если же реакция отсутствует, то они могут пойти еще дальше. Гораздо дальше. Вплоть до использования фосфорных бомб.

Какие у нас шансы добиться присвоения России звания государства – спонсора терроризма?

Они значительно выросли после начала полномасштабной войны. Появился шанс оживить дело, заведенное против России за спонсирование ею терроризма датированное еще 2014 годом. Чем дольше мы сможем противостоять агрессии, тем реальнее станет перспектива принятия решения о присвоении России звания государства с террористическими наклонностями.

Если в последующие дни войны Москва продолжит и дальше переходить все новые и новые границы, у нас появится достаточно оснований, чтобы потребовать перевода нашего агрессивного соседа в ранг государств-террористов.

Какое государство Вам больше напоминает современная Россия: CССР 30-х или КНДР?

Думаю, что все-таки КНДР. Сталинский альянс в период 30-х годов хотя бы проходил индустриализацию. А это все же развитие, как-никак. Современная Россия не развивается, а угрожает постоянно оружием всем вокруг, как это сейчас делает Северная Корея. Оба государства променяли развитие на радикальный милитаризм, как одну из основ государственной идеологии.

В сети появилась информация о том, что в России 6 марта по телевизору будут транслировать "Лебединое озеро". К чему бы это вдруг?

Впервые о таком слышу (смеется). Думаю, это какой-то информационный вброс. Может быть и такое, что эта информация появилась по нашей инициативе. В рамках кампании по информационному противодействию России.

Россиянам сейчас нет необходимости показывать балет. Они однажды столкнутся с ним на экранах своих телевизоров целиком и полностью внезапно. Затем выступит, скажем, Шойгу и скажет: "Это Путин ввел авторитаризм, нападал на другие страны, мы его отругали, а он с испуга умер". Ну и мы решили бывшего президента сжечь, как Гитлера.

По другому сценарию, "Лебединое озеро" станет результатом действий российского общества. Правда, к этому придется приложиться и нам со своей стороны. Если мы ему здесь дадим на орехи, то информационный пузырь, окутывающий россиян треснет. И тогда – держись Путин. Состоится русский бунт.

Бессодержательный и беспощадный.

Как на социальном напряжении отразится введение военного положения в России?

На мой взгляд, никакого военного положения там никто вводить не собирается. Опять же склонен считать эти данные частью нашей информационной войны против врага.

Зачем им там военное положение, когда только правление Путина в России можно приравнять к военному положению. Россияне же и без того уже лишены даже малейших прав и свобод.

В России люди привыкли терпеть страдания, поэтому привыкнут к санкциям / Фото Shutterstock

Тогда, возможно, влияние будет иметь ухудшение состояния дел в стране с санкциями?

Сомневаюсь. Максимум, чего можно ожидать – это недовольное ворчание на русских кухнях. Люди там давно привыкли терпеть страдания. Со временем они привыкают ко всем ограничениям, которые на них кто-либо накладывает.

На первых порах санкции будут вообще играть на руку верхушке. С их помощью сторонники Путина во власти смогут наглядно демонстрировать "нелюбовь" окружающего мира к России, объясняя тем самым необходимость перейти в режим "крепости в осаде".

Надлежащий эффект будет достигнут только позже. Да и то только когда Украина начнет уверенно побеждать врага. Ведь в таких странах, как Россия, власти нечем хвастаться перед гражданами, кроме как победами за пределами. Только тогда тамошнее общество начнет подозревать что-нибудь плохое.

Как умрет Путин?

Скорее всего, его подточит милитаристский психоз.

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