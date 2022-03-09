Про специфіку ізольованого режиму роботи нашої енергетичної системи, вплив реалій європейського ринку на тарифи, а також про те, куди піде російський кіловат за кілька місяців, – в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу розповів експерт Українського інституту майбутнього з енергетичних питань Андріан Прокіп.

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Приєднання до європейської енергосистеми, переваги та недоліки

Пане Андріане, я так розумію, 28-го лютого розпочалася процедура приєднання нас до європейської енергосистеми. Скільки триватиме процес?

Власне, так. Тобто, вони погодилися на наше доєднання у прискореному режимі. Процедура триватиме кілька місяців. Очікується, що вона завершиться вже ближче до літа. До тих пір будемо працювати в ізольованому режимі.

Експерт Українського інституту майбутнього з енергетичних питань Андріан Прокіп / Фото з архіву автора

Поясніть його специфіку і ризики.

Ключовий ризик – це те, що потрібно збалансувати енергетичну систему. За рахунок часткової зупинки промисловості ми почали витрачати менше ресурсів. Така ситуація для нас усе дещо спростила, але (є – 24 канал) військові дії та ризик захоплення об'єктів енергетичної інфраструктури. В такому випадку під загрозою опиниться процес генерації якоїсь частини електроенергії.

Чи готова була наша система до функціонування в автономному режимі?

Якщо виходити з того, як ми пройшли дводенний тестовий період, то можна сказати, що ми були готові. Зараз, за повідомленнями Укренерго, все і надалі працює досить добре.

Україна готова забути про російський кіловат / Фото Getty Images

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Які переваги нам дасть об'єднання з європейською енергосистемою?

Дивіться, є кілька, як переваг, так і негативних аспектів. Хотілося б розпочати з переваг.

По-перше, це дозволить нам покращити економічну інтеграцію в європейське співтовариство. Маючи сильну економічну базу, можемо легше інтегруватися на рівні політичному.

Друге. У нас енергосистема була розділена на дві частини. Перша частина була синхронізована з РФ та Білоруссю, а друга має прямий стосунок до Бурштинового енергоострова. Він являє собою потужності частини Франківської, Львівської, Закарпатської областей. Частина ця була синхронізована вже з європейськими країнами.

По суті, у нас в Бурштині була тільки одна велика станція генерації. Нею займалися на Бурштинській ТЕС.

Ще один позитив – це посилення конкуренції. Коли ми вийдемо на європейський енергоринок, наші компанії стануть маленькими гравцями на потужному ринку. Така ситуація позитивно позначиться на цінах. В першу чергу – на цінах на електрику для промисловості.

Крім того, у нас з'являться можливості для експорту власної енергії на ринки інших європейських країн. Коли ми були пов'язані з російською та білоруською системами, у нас була нагода експортувати незначну кількість енергії до Білорусі, до моменту, коли там з'явилася власна АЕС. До того ж деяку кількість електроенергії ми могли експортувати до Молдови. Основна частина експорту припадала на Бурштинську ТЕС.

На додачу до всього, 2/3 нашої електрики є вуглецево нейтральною. Це дозволить посилити наші позиції у відповідному сегменті на європейському ринку. Оскільки у Європі приділяють особливу увагу саме вуглецевому сліду від виробництв.

Проблемним залишається питання регулювання нашого енергоринку. Європейці, на відміну від нас, не встановлюють державного контролю за тарифами. Така позиція не дуже влаштовує наших європейських колег. Вони хочуть послаблення політики держрегулювання.

Наслідками скасування регуляції може стати незначне підвищення цін.

Ціни для населення можуть зрости / Фото Укренерго

Ціни для населення та прощання з російським кіловатом

Як наше входження до європейської енергосистеми вплине на динаміку цін для населення?

Ціни зростуть до ринкового рівня. В європейській практиці відсутнє поняття стримування росту цін на енергоносії для населення. Там перевага надається промисловому сектору. Слід очікувати, що у нас тарифна політика відносно підприємств буде підлаштована під європейський стандарт. Однак, зауважу, останнє слово тут за державою.

А коли ми вперше почали розмови про рух до інтеграції у європейський енергетичний простір?

Розмови про це почалися ще на початку двотисячних. Згодом вони то поновлювалися, то обривалися. І нарешті 2017-го року була підписана офіційна угода між нами та NCE. Також була розроблена дорожня карта, яка відображає етапи приєднання нас до європейської енергосистеми.

Попередньо, згідно з цією дорожньою картою, ми мали приєднатися у 2023-му році. Але оскільки 28-го лютого Єврокомісія прийняла рішення про приєднання за скороченою процедурою, то нам варто очікувати остаточного долучення вже влітку, як я і казав раніше.

Тобто ми зможемо за ці кілька місяців вже остаточно розпрощатися з російським кіловатом?

По суті, ми вже це зробили. Спочатку ми повинні були відключитися всього на кілька днів – з 24 лютого по 26-те. Проте, оскільки почалася повномасштабна війна, в уряді ухвалили рішення після 26-го не підключатися назад до енергосистеми сусідів-агресорів, а продовжити роботу в автономному режимі. Тож тепер ми з упевненістю можемо сказати: "Російський кіловат – іди нах*й!".

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