Мета Індії очевидна – отримати якомога більше російських ресурсів за найнижчими цінами. Мета Росії – вмовити бодай когось купувати свою нафту, попри ризики. Та не все пройшло гладко під час візиту Путіна. Як диктатор осоромився в Індії та чи покращить ця поїздка хитке становище Росії – спеціально для 24 Каналу проаналізували експерти.

Путін піде на все, щоб Індія купувала нафту

Путін заявив, що Росія готова організувати для Індії безперебійне постачання нафти. Політтехнолог Тарас Загородній вважає, що це крик диктатора про допомогу, мовляв: "Врятуйте нас, бо ми не знаємо, що робити з нафтою".

Важливо, що ціни на російську нафту Urals вже стають дедалі ближче до точки, нижчої за собівартість, і ця тенденція є невтішною для росіян. Аналітики прогнозують на наступний рік ще більше падіння ціни нафти. Тож Путін вмовлятиме Моді й далі купувати російську нафту. Водночас Індія вимагатиме ще більше знижок через ризики й тиск Трампа. Тож надприбутків Росії не світить.

"Путін випрошує. Індія бачить, що Росія в безвиході. Гарних виходів немає, і тому Путін витанцьовує. Якби Моді попросив Путіна потанцювати десь за зачиненими дверима, думаю, він і не таке зробив би, щоби в нього купували нафту. Бо вони дійсно в поганому стані", – зауважив політтехнолог.

На його думку, Індія хоче обібрати Росію до нитки. Індія хоче отримати також російські військові технології: зокрема, ширилася інформація, що Індія хоче забрати в оренду ядерний підводний човен, що стане великою ганьбою Росії, якщо це відбудеться. Адже це козир Путіна.

Як Путіна підставили в Індії?

Під час візиту індійська журналістка загнала Путіна в глухий кут – вона попросила його пояснити, навіщо Росія воює проти російськомовних українців на Донбасі. Історик Роман Безсмертний зауважив, що диктатор навіть не зміг сформулювати думку. Було видно, як він напружився, а обличчя заціпеніло. Крім того, його кінцівки почали дивно смикатися, як часто буває, коли Путін сердиться.

Путін був розчавлений, розгублений. Він і відповів абияк, бо запитання його шокувало, – зауважив історик.



Путіна шокувало питання журналістки / Скриншот із відео

У ширшому контексті це означає, що Індія лише фрагментарно співпрацює з путінським режимом, з огляду винятково на свої тимчасові інтереси. На думку історика, це питання в Індії могли поставити спеціально, щоби заміряти ситуацію та далі вибудовувати свою політику.

Путін не хоче ділитися з Трампом

Політолог Олег Лісний переконаний, що візит Путіна в Індію є провалом Трампа, адже саме він вивів російського диктатора з міжнародної ізоляції, запросивши на Аляску. Тепер інші можуть використовувати це як виправдання, адже Трамп це почав.

Індія поводиться цинічно та прагматично в цій ситуації. Прем'єр-міністр Нарендра Моді готовий обійматися з диктатором Путіним, якщо це дає змогу йому купувати дешеву російську нафту. Водночас Путін показує Трампу, що він не віддасть йому свої зони впливу.

Цей візит – якщо не ляпас у бік США, то дуже неприємний сигнал, оскільки Росія показує, що вона свої зони впливу віддавати не хоче, – пояснив політолог.

Водночас сірі схеми щодо купівлі підсанкційної російської нафти Індією продовжують працювати. Хоча США запевняли: якщо Індія продовжить купувати російську нафту, вони доб'ють її вторинними санкціями.

Що ще наговорив Путін під час поїздки?