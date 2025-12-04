Зокрема, він згадав про анексію Криму, війну в Україні та торгівлю нафтою. Деталі повідомляє 24 Канал з посиланням на India Today.

Що сказав Путін про війну в Україні?

В Індії президента країни-агресорки привітали з особливими почестями – Моді особисто вийшов до Путіна, хоча зазвичай іноземних лідерів там зустрічають високопоставлені міністри.

Зі свого боку очільник Кремля висловив захоплення індійською культурою та прем'єром, з яким країні нібито "пощастило".

Окрім того, під час інтерв'ю диктатор скористався можливістю обговорити так звану "СВО". За його словами, це був не початок війни, а спосіб її закінчити – заради захисту інтересів "своїх людей".

Путін наполегливо переконував індійців, що війну проти Росії "українськими руками" розв'язав саме Захід. Натомість Москва буцімто 8 років намагалася вирішити все мирними засобами.

Також лідер Кремля представив власну версію подій у Криму, заперечивши його анексію. Росіяни й без того вважали порт на півострові своїм за так званою "угодою з Україною".

На думку Путіна, Зеленський поставив інтереси "націоналістично налаштованих груп" вище за народні, а головним для Києва наразі є усвідомлення необхідності перемовин.

Не забув президент країни-агресорки й про можливе розширення НАТО на схід. Росія досі вимагає від Альянсу "виконання обіцянок, даних іще в 90-х роках".

Ми спираємося на загальне положення, що безпека однієї держави не може бути забезпечена коштом безпеки іншої,

– сказав про це диктатор.

