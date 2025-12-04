В частности, он вспомнил об аннексии Крыма, войне в Украине и торговле нефтью. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на India Today.

Что сказал Путин о войне в Украине?

В Индии президента страны-агрессора приветствовали с особыми почестями – Моди лично вышел к Путину, хотя обычно иностранных лидеров там встречают высокопоставленные министры.

Со своей стороны глава Кремля выразил восхищение индийской культурой и премьером, с которым стране якобы "повезло".

Кроме того, во время интервью диктатор воспользовался возможностью обсудить так называемую "СВО". По его словам, это было не начало войны, а способ ее закончить – ради защиты интересов "своих людей".

Путин настойчиво убеждал индийцев, что войну против России "украинскими руками" развязал именно Запад. Зато Москва якобы 8 лет пыталась решить все мирными средствами.

Также лидер Кремля представил собственную версию событий в Крыму, отрицая его аннексию. Россияне и без того считали порт на полуострове своим по так называемому "соглашению с Украиной".

По мнению Путина, Зеленский поставил интересы "националистически настроенных групп" выше народных, а главным для Киева сейчас является осознание необходимости переговоров.

Не забыл президент страны-агрессора и о возможном расширении НАТО на восток. Россия до сих пор требует от Альянса "выполнения обещаний, данных еще в 90-х годах".

Мы опираемся на общее положение, что безопасность одного государства не может быть обеспечена за счет безопасности другого,

– сказал об этом диктатор.

Что известно о других заявлениях Путина?