Що відомо про домовленості між Нью-Делі та Москвою?

Індія – найбільший у світі покупець російської зброї та морської нафти – влаштувала Путіну урочистий прийом під час його візиту — першого до Нью-Делі після вторгнення Росії в Україну, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Путін заявив, що Росія не анексувала Крим: яке пояснення вигадав і навіщо згадав Януковича

Нью-Делі також веде переговори зі США щодо торгівельної угоди для зниження штрафних тарифів, запроваджених Трампом на індійські товари через закупівлі Індією російської нафти. Очікується, що імпорт енергоносіїв Індією цього місяця впаде до найнижчого рівня за три роки через американські тарифи та санкції.

Росія заявила, що прагне імпортувати більше індійських товарів, щоб довести обсяг торгівлі до 100 мільярдів доларів до 2030 року,

– йдеться у матеріалі.

Зокрема Путін сказав, що Москва готова забезпечувати Індії "безперебійні поставки палива", продовжуючи критикувати тиск США на Індію щодо скорочення закупівель російської нафти.

Міністр закордонних справ Індії зазначив, що індійські енергетичні компанії ухвалюють рішення, виходячи з "динаміки ринку, що змінюється", та "комерційних факторів, з якими вони стикаються під час закупівель", натякаючи на тиск санкцій і цін.

Зверніть увагу! Державні нафтопереробні компанії Indian Oil Corp (IOC) та Bharat Petroleum Corp (BPCL) на січень зробили замовлення на завантаження російської нафти лише у постачальників, які не під санкціями, через розширення знижок.

Ми погодили економічну програму співпраці до 2030 року. Вона зробить нашу торгівлю та інвестиції більш диверсифікованими, збалансованими та сталими,

– заявив Моді.

У спільній заяві за підсумками саміту зазначено, що лідери підкреслили, що в нинішній складній, напруженій та непередбачуваній геополітичній ситуації російсько-індійські зв’язки залишаються стійкими до зовнішнього тиску.

Серед підписаних угод:

домовленість сприяти працевлаштуванню індійців у Росії; створення спільного підприємства з виробництва добрив у Росії; розширення співпраці у сільському господарстві, охороні здоров’я та судноплавстві.

Сторони також погодилися змінити формат оборонної співпраці, враховуючи прагнення Нью-Делі до самозабезпечення через спільні дослідження та розробки, а також виробництво сучасних оборонних платформ.

Зауважте! Це включатиме спільне виробництво в Індії запчастин, компонентів та іншої продукції для обслуговування російської зброї та військової техніки.

Нагадаємо, що імпорт російської нафти в Індію у грудні 2025 року знизиться до найнижчого рівня за три роки. Про це вже писали у Reuters.

У грудні Індія, ймовірно, отримає від 600 тисяч до 650 тисяч барелів російської нафти на добу.

Зокрема Індія перебуває під тиском збільшити закупівлю американських енергоресурсів. Це сталося після того, як Сполучені Штати подвоїли мита на індійські товари до 50%.

Що ще відомо про ситуацію щодо Індії?