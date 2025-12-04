24 Канал передає деякі заяви Путіна з посиланням на The Moscow Times.

Що сказав Путін про Крим?

Деякі його фрази були ніби з 2014 року. Мовляв, не була не анексія, а допомога, адже жителі Криму не підтримали Майдан. А ще над кримчанами хтось збирався "розправитися", тож вони покликали Путіна на допомогу.

Росія не анексувала Крим, а прийшла на допомогу мешканцям півострова, вона не могла вчинити інакше. Росія завжди захищатиме свої інтереси та своїх людей,

– сказав господар Кремля.

Зауважимо! Завтра чи за кілька років виявиться, що "свої люди" є в країнах Балтії або Польщі. І ситуація повториться.

Таким чином він повторив брехню, яку російська пропаганда поширює понад десять років, – що в Криму є "російські люди", які "возз'єдналися" з Росією.

Додамо, що ті самі тези Путін просуває і щодо жителів Донбасу, які, на його думку, взагалі утворюють окремий "народ Донбасу". А оскільки там багато хто говорить російською, то це ніби одразу робить їх належними Росії. Насправді це не так.

Зеленський, за словами Путіна, "став ставити інтереси націоналістично налаштованих груп вище, ніж народу України". Так, ніби зранку 24 лютого 2022 року "бандерівцями" прокинулися не всі українці. Але було і дещо нове.

Путін заявив, що Росії не потрібно було захоплювати порт у Криму, бо він і так "був їхнім за договором з Україною". Таким чином, Путін натякнув, що українське керівництво колись саме сприяло російській окупації півострова.

Довідка. Після розпаду СРСР радянський військово-морський флот перейшов під контроль України на основі територіальної належності. Частина офіцерів за підтримки Москви відмовилася залишати Севастополь. Тоді флот розділили, більша частина кораблів дісталася росіянам, але Україні відійшли морські бази та бази морської авіації. 1997 року було підписано угоду, що Чорноморський флот залишить Крим у 2017 році. Віктор Янукович у 2010 році підписав Харківські угоди, відповідно до яких присутність росіян продовжили до 2042 року.

