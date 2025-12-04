Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю диктатора India Today, яке цитують пропагандистські ЗМІ.
Що сказав Путін?
Путін заявив, що Росія "у будь-якому випадку звільнить" Донбас та "Новоросію" військовим чи іншим шляхом.
Він почав перекручувати факти про війну, додавши, що Росія пропонувала Україні вивести війська з Донбасу і не розпочинати військових дій, але нібито "Київ воліє воювати".
Не оминув увагою диктатор й нещодавні мирні переговори у Москві. Він назвав зустріч з Віткоффом і Кушнером "дуже корисною", а тривала вона так довго, а саме майже 5 годин, бо довелося зупинитися на кожному пункті мирного плану США.
За словами президента країни-терористки, Росія не погодилася з деякими пунктами, і "це складна робота".
Він також заявив, що США нібито запропонували розбити 28 пунктів свого мирного плану "на 4 пакети" та обговорювати їх у такому форматі.
Зверніть увагу! Кінцевий варіант мирного плану, як повідомляв президент Зеленський, складався з 20 пунктів.
Путін також "звернувся" до Європи та закликав її "включатися в роботу, а не заважати" мирному врегулюванню.
Інші нещодавні заяви Путіна
Днями Путін пригрозив війною Європі. За його словами, якщо вона почне воювати з Росією, то незабаром Москві "не буде з ким домовлятися", і якщо це станеться, то росіяни готові "просто зараз" діяти.
Також він заявив, що Росія "діє хірургічно" в Україні і це – "не війна в прямому сенсі слова".
А перед цим російський диктатор оголосив про плани створити зону безпеки вздовж кордону з Україною на Харківщині, Сумщині та Чернігівщині.