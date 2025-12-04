Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью диктатора India Today, которое цитируют пропагандистские СМИ.

Что сказал Путин?

Путин заявил, что Россия "в любом случае освободит" Донбасс и "Новороссию" военным или иным путем.

Он начал искажать факты о войне, добавив, что Россия предлагала Украине вывести войска с Донбасса и не начинать военных действий, но якобы "Киев предпочитает воевать".

Не обошел вниманием диктатор и недавние мирные переговоры в Москве. Он назвал встречу с Уиткоффом и Кушнером "очень полезной", а длилась она так долго, а именно почти 5 часов, потому что пришлось остановиться на каждом пункте мирного плана США.

По словам президента страны-террористки, Россия не согласилась с некоторыми пунктами, и "это сложная работа".

Он также заявил, что США якобы предложили разбить 28 пунктов своего мирного плана "на 4 пакета" и обсуждать их в таком формате.

Обратите внимание! Конечный вариант мирного плана, как сообщал президент Зеленский, состоял из 20 пунктов.

Путин также "обратился" к Европе и призвал ее "включаться в работу, а не мешать" мирному урегулированию.

