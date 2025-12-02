Про це пише 24 Канал із посиланням на російську газету "Известия".

Що Путін каже про війну в Україні?

Путін відвідав один із пунктів управління Об'єднаного угруповання військ та отримав доповіді про нібито захоплення Покровська на Донеччині та Вовчанська у Харківській області.

Російський диктатор вважає, що окупаційні війська тримають ініціативу та продовжують наступ майже на всіх напрямках. Також Путін озвучив плани щодо "створення зони безпеки вздовж кордону з Україною в районі відповідальності угруповання "Північ". Під цим він має на увазі "необхідність взяття під контроль" прикордонних районів трьох областей України, а саме: Харківської, Сумської та Чернігівської областей.

Диктатор звернув увагу на те, що Україна нібито відправляє своїх солдатів "на забій" та забороняє їм здаватися у полон.

Це трагедія українського народу, яка пов'язана зі злочинною політикою злодійкуватої хунти, яка захопила владу в Києві,

– каже Путін.

Очільник російського генштабу Герасимов зробив низку заяв про "успіхи" окупаційних військ на фронті:

Окупанти нібито щодня звільняють близько 100 будівель у Сіверську.

Близько 30% будівель у Костянтинівці, мовляв, перейшли під контроль російської армії.

У Сіверську штурмові підрозділи ведуть вуличні бої, запевнив росіянин.

У листопаді під контроль військові Росії нібито перейшли три населені пункти в Харківській області.

Що про ситуацію на фронті кажуть у Генштабі ЗСУ?