Політична оглядачка Юлія Забєліна розповіла 24 Каналу, як проходили перемовини у Флориді. Вона підкреслила в якій формі відбуватиметься контакт з Кремлем в контексті переговорів.

Дивіться також Тет-а-тет Умєрова та Віткоффа і 5 годин розмов про одне питання: ЗМІ розкрили теми перемовин

Які результати принесли переговори у Флориді?

Забєліна зазначила, що на переговорах у Сполучених Штатах обговорювались, зокрема, питання проведення виборів в Україні у термін за 100 днів після завершення воєнного стану і, зокрема, замороження бойових дій по лінії фронту.

Щодо атмосфери, яка панувала на перемовинах, то вона була достатньо конструктивною. Такою самою, як і на переговорах у Женеві,

– повідомила вона.

Сторони мали обговорити дискусійні питання, зокрема, вихід з Донбасу українських сил. Проте щодо цього питання, за словами політичної оглядачки, сторони не дійшли конкретики.

Варто знати. На переговорах 30 листопада у Маямі, за повідомленням західних ЗМІ, головна дискусія розгорнулася щодо питання окупованих територій та президентських виборів. Проте джерела видання "Бабелю", стверджують, що перемовини, які тривали майже сім годин, торкалися переважно "технічних" питань. Зокрема, начальник Генштабу Андрій Гнатов розповів про реальний стан на фронті та спростував російську пропаганду.

Після цієї зустрічі, 2 грудня, Стів Віткофф має провести розмову у Москві з Володимиром Путіним. Проте, на її думку, є важливий момент. Спочатку США узгоджують з Україною умови, які вигідні Україні, а вже потім везуть їх до Москви, щоб фактично поставити Путіна перед фактом.

Крім того, під час дискусій із представниками Росії також в Арабських Еміратах, де був присутній, зокрема, голова ГУР Кирило Буданов, з ними так само не спілкувалися за допомогою питань. З ними швидше розмовляють мовою ультиматумів,

– наголосила вона.

Попри те, що під час перемовин у Флориді порушувались питання щодо, зокрема, вступу України до НАТО, домовитись остаточно не вдалося. Проте такого завдання і не було.

Які питання українська делегація має обговорити з Трампом?

"Загалом не планувалося досягати компромісу саме у такому складі делегацій. Основні чутливі питання – територіальні, вступу до НАТО тощо – українська сторона має обговорити безпосередньо з Дональдом Трампом", – зауважила політична оглядачка.

Водночас питання вступу до НАТО та виходу з Донбасу чи з інших територій навіть якщо і буде обговорювати Україна, то, як відзначила вона, не погодиться на це.

Зараз до Росії повезуть узгоджену "рамку" домовленостей, тому що все одно консультації та зустрічі делегації України з американськими представниками ще продовжаться. Москві будуть озвучені питання, по яких Київ готовий принаймні розглядати компроміс,

– сказала Юлія Забєліна.

Водночас українські представники дуже хочуть якнайшвидше провести зустріч з американським президентом. Проте, імовірно, це не відбудеться найближчими тижнями. Все залежатиме від того, яку непублічну оцінку почує, зокрема, Стівен Віткофф у Кремлі.

Публічно російський диктатор заявив, що нібито відкидає пропозиції України та готовий воювати "до останнього українця". Проте у непублічній площині російські представники, за її словами, готові приймати до обговорення навіть план з 19 пунктів, який був узгоджений українською та американською делегаціями.

Що відомо про переговори у Флориді між Україною та США?