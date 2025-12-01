Стів Віткофф летить на переговори із очільником Кремля не сам. Разом із ним до російської столиці попрямував і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Про це розповів представник Білого дому, передає 24 Канал із посиланням на CNN.

Дивіться також Чи дійшли згоди США та Україна щодо територій: ABC News розкрили деталі зустрічі у Маямі

Що відомо про візит Віткоффа до Москви?

І Віткофф, і Кушнер 30 листопада брали участь у переговорах з українською делегацією у Маямі. Наступного дня вони вирушили до Москви.

У Кремлі повідомили, що зустріч Віткоффа і Путіна запланована на другу половину дня 2 грудня. Очікується, що американці обговорюватимуть з росіянами мирний план.

Нагадаємо, що Джаред Кушнер брав участь у підготовці так званого мирного плану з 28 пунктів. Разом зі Стівом Віткоффом вони неодноразово зустрічалися зі спецпосланцем Кремля Кирилом Дмитрієв. Одна із таких зустрічей відбулася у жовтні в Маямі. Путінський посланець спокушав американців вигідними умовами "дружби" з Росією. Він нібито запропонував поділити між Росією і США заморожені в Європі російські активи. Також чиновники обговорювали спільні проєкти в Арктиці та місію на Марс.

До слова, Кушнер спершу рішуче відмовлявся від участі в мирних переговорах щодо України, бо вважав, що це зашкодить його іміджу. Однак після успіху на Близькому Сході Кушнер змінив рішення і приєднався до переговорного процесу.

Як Віткофф допоміг росіянам зірвати передачу Україн "Томагаків"?