Стив Уиткофф летит на переговоры с главой Кремля не сам. Вместе с ним в российскую столицу направился и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Об этом рассказал представитель Белого дома, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Что известно о визите Уиткоффа в Москву?

И Уиткофф, и Кушнер 30 ноября участвовали в переговорах с украинской делегацией в Майами. На следующий день они отправились в Москву.

В Кремле сообщили, что встреча Уиткоффа и Путина запланирована на вторую половину дня 2 декабря. Ожидается, что американцы будут обсуждать с россиянами мирный план.

Напомним, что Джаред Кушнер участвовал в подготовке так называемого мирного плана из 28 пунктов. Вместе со Стивом Уиткоффом они неоднократно встречались со спецпосланником Кремля Кириллом Дмитриевым. Одна из таких встреч состоялась в октябре в Майами. Путинский посланник соблазнял американцев выгодными условиями "дружбы" с Россией. Он якобы предложил поделить между Россией и США замороженные в Европе российские активы. Также чиновники обсуждали совместные проекты в Арктике и миссию на Марс.

К слову, Кушнер сначала решительно отказывался от участия в мирных переговорах по Украине, потому что считал, что это повредит его имиджу. Однако после успеха на Ближнем Востоке Кушнер изменил решение и присоединился к переговорному процессу.

