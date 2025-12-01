Стороны обсуждали 19-пунктный мирный план, который разработали неделей ранее во время первого раунда переговоров в Женеве между США и Украиной. Первоначальная версия плана содержала 28 пунктов, которые были неприемлемы для Киева и Европы, передает 24 Канал со ссылкой на ABC News.

Смогли ли США и Украина согласовать позиции по территориальному вопросу?

Участники переговоров в Майами не сообщили, был ли мирный план обновлен во второй раз.

Источник, ознакомлен с ходом переговоров, заявил, что на встрече во Флориде поднимались такие вопросы как:

гарантии безопасности для Украины;

судьба почти 300 миллиардов замороженных российских активов;

возможные выборы в Украине.

Тема замороженных активов является "ключевой" для россиян, сказал собеседник издания.

В вопросе территорий сторонам не удалось достичь прогресса. Украина не готова отдать свои территории, а Россия настаивает, чтобы та вывела ВСУ со всего Донбасса, и до сих пор против обсуждения любого прекращения огня.

После первого раунда переговоров в Женеве СМИ называли три вопроса, по которым Вашингтон и Киев не могут прийти к согласию. Первое – это территориальные уступки. США считают, что Украина рано или поздно все равно потеряет районы Донбасса, которые сейчас контролирует. Америка готова признать оккупированные территории российскими. Второе – это сокращение ВСУ до 600 тысяч. Третий вопрос – отказ Украины от НАТО.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что хочет обсудить чувствительные моменты, такие как территориальные договоренности, на личной встрече с Трампом.

Тем временем издание "Бабель" со ссылкой на собственные источники пишет, что в Майами территории и выборы в Украине не обсуждали.

Что известно о результатах переговоров США и Украины?