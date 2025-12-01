В то же время он считает, что замороженные активы невозможно обсуждать без Европы, потому что деньги России в Европе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона.
Что Зеленский рассказал о переговорах в Майами?
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в США переговоры продолжались целых 6,5 часов. Больше всего обсуждали территории. В то же время мирный план, по его словам, "стал лучше".
Вопрос территориальный самый сложный, вопрос денег и восстановления – без присутствия европейских партнеров акцептировать сложно. И вопрос гарантий безопасности – важны конкретика от США и Европы. Здесь надо быть очень осторожными, но план выглядит лучше,
– отметил президент Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Фрации Эммануэль Макрон поговорили с украинской делегацией в США, с Рустемом Умеровым, а также со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом. На онлайн-встрече также был премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Зеленский анонсировал и другие контакты и встречи.
Зеленский провел разговор с Макроном
Владимир Зеленский подчеркнул, что разговаривал с Эммануэлем Макроном несколько часов, больше всего о мирных переговорах.
По его словам, мир должен стать действительно надежным, а война должна закончиться как можно быстрее.